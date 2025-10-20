مستشار سابق للرئيس الروسي: ترامب يسعى لإعادة أوكرانيا إلى طريق السلام

وصف الدكتور سيرجي ماركوف المستشار السابق للرئيس الروسي، إنّ دور الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية بأنه “مهم”.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ واشنطن كانت طرفًا فاعلًا في مسار هذه الأزمة منذ بدايتها، مشيرًَا إلى أن واشنطن كانت تعطي الأسلحة للنظام الأوكراني ضد روسيا، وتشجع الحكومة الأوكرانية على استفزاز موسكو حتى تبدأ عملياتها العسكرية.

وأوضح أن هذه الحرب كانت هي حرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، كما قالها الرئيس الحالي دونالد ترامب مرارًا، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب تحاول الآن دفع أوكرانيا نحو السلام.

ولفت إلى أن هذا هو الدور الحقيقي الذي تسعى واشنطن إلى تحقيقه في هذه المرحلة، من خلال إعادة كييف إلى الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن الأوروبيين يحاولون من جانبهم الضغط على الحكومة الأوكرانية لمواصلة الحرب وخلق مبررات لاستمرارها، غير أن الولايات المتحدة، تبذل جهودًا لوقفها.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب أكثر من مرة عن أمله في أن يستكمل ترامب جهوده الرامية إلى حشد الإرادة السياسية لاختيار السلام بدلًا من التصعيد.