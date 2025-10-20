عمرو أديب عن المتحف المصري الكبير: مصر في 1 نوفمبر ستكون البطل.. والعالم ينتظر الإبهار

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العد التنازلي لافتتاح المتحف المصري الكبير بدا، والعالم بأكمله ينتظر تفاصيله .



وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" العالم ينتظر إبهار المتحف المصري الكبير ومصر في الأول من نوفمبر ستكون البطل ".

وتابع عمرو اديب:" تم إرسال دعوات لكل الشخصيات الهامة والمؤثرة في العالم ومصر تقدم للدنيا الحضارة المصرية ".

واكمل عمرو أديب :" مصر قامت بالمجهود الكبير وتم تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادا للافتتاح التاريخي ".



ولفت عمرو أديب :" ما قامت به الإدارة المصرية من تغيير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري مبهر وتم رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف على أكمل وجه ".



واكمل عمرو أديب :" مصر تقول هذا بعض من حضارتي وثقافتي وإبداعي وهذا بعض من قوتي الناعمة ".