سرقة مجوهرات نابليون من متحف اللوفر .. وتعليق صادم من عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على سرقة مجوهرات لا تقدر بثمن من متحف اللوفر في فرنسا.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لما تابعت أخبار سرقة متحف اللوفر في باريس حسيت بالخجل من نفسي لإني سخرت من المتحف المصري لما اتسرقت منه إسورة ".

وتابع عمرو أديب :" بعتذر للمتحف المصري والمتحف المصري على رأسي من فوق ومش هعمل كده تاني وانا غلط لما سخرت منه ".



وأكمل عمرو اديب:" السرقة التي حدثت في اللوفر تمت في وضح النهار وفي 7 دقائق".

ولفت عمرو اديب:" تم سرقة اللوفر باستخدام ونش عفش والونش ركن بجوار المتحف وتم سرقة قطع ومجوهرات نابليون بونابرت ودي فضيحة ".