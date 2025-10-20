عمرو أديب: ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير سيروا العجب العجاب

علق الإعلامي عمرو أديب، على استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر .



وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" أي ضيف قادم لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير سيرى العجب العجاب ويرى المجهود ".



وتابع عمرو اديب:" انظر كيف تغيرت المباني والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمساحة التي تم تطويرها توازي مدينة كاملة ".

واكمل عمرو أديب :" دعوني اتحدث اليوم عن محافظة الجيزة العظيمة والإنجاز التاريخي الذ يحدث في الجيزة ".



ولفت عمرو أديب :" ما قامت به الإدارة المصرية من تغيير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري مبهر وتم رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف على أكمل وجه ".