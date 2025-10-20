قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل

أحمد سعيد

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول زكاة المناحل والعسل، خاصةً أن كثيرًا من الناس يمتلكون مناحل ينتجون منها العسل ويبيعونه بأسعار مرتفعة، متسائلين: هل تجب الزكاة في العسل نفسه أم في قيمته؟

هل في العسل زكاة؟

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، أن مسألة زكاة العسل من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء؛ فذهب المالكية والشافعية إلى أنه ليس في العسل زكاة، بينما رأى الإمام أبو حنيفة والحنابلة أن في العسل زكاة تُقدّر بحسب ما يخرج من المناحل.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الرأي المفتى به في دار الإفتاء المصرية هو أن العسل في ذاته لا تجب فيه الزكاة، أي لا تُخرج زكاة عن العسل نفسه كسلعة طبيعية، إلا إذا كان يُنتج بغرض التجارة والربح، ففي هذه الحالة تجب فيه زكاة عروض التجارة.

زكاة المناحل والعسل

وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من يملك منحلًا يبيع إنتاجه من العسل، فعليه في نهاية العام أن يحسب قيمة ما لديه من عسل وأموال، ثم يخصم الديون المستحقة عليه، فإذا بلغ صافي المال نصاب زكاة المال (85 جرامًا من الذهب عيار 21) ومر عليه عام هجري كامل، وجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي رأس المال.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الإسلام راعى طبيعة المشاريع الحديثة مثل المناحل والمزارع وغيرها، فجعل الزكاة فيها من باب زكاة عروض التجارة، تحقيقًا للعدالة والتكافل بين أفراد المجتمع، وليبقى المال وسيلة للنفع والخير لا وسيلة للاكتناز.

الزكاة على البقر والجاموس

وكانت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول زكاة الأنعام، موضحة أن زكاة البقر والجاموس تختلف عن زكاة الإبل والماعز والخراف، مشيرة إلى أن نصاب الزكاة في البقر يبدأ من ثلاثين رأسًا.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن من كان عنده تسعٌ وعشرون بقرة أو جاموسة فلا زكاة عليه، لأن النصاب لم يكتمل بعد، أما إذا بلغت ثلاثين رأسًا فقد وجبت الزكاة بشرط.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تُحسب بعدد الرؤوس وليس بالوزن، فالعبرة بالعدد لا بحجم الحيوان، مؤكدة أن من يملك بقرة أو جاموسة واحدة للتربية أو للاستخدام الشخصي لا زكاة عليه فيها.

