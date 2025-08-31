محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

أشعل النجمان محمد حماقي، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

وقدم حماقي خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير أبرزهم: ما بلاش، وأفتكرت، أحلى حاجة فيكي، أم الدنيا، واحدة واحدة، يا ستار، نفسي أبقى جمبه، وغيرهما.

وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: الدنيا حلوة، تيجي نتبسط، أخاصمك أه، علشانك، قلبي يا محتاس، يا قلبه، الطراوة.

وعبر كلا النجمان عن سعادتهما بالمشاركة في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، وبمجهود شركة إعمار مصر، واستمرار شهر الصيف فيها حتى شهر أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وغيرهم.

من ناحية أخرى، كشف الملحن محمد يحيى عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنان محمد حماقي خلال الفترة القادمة.

ونشر محمد يحيى صورا تجمعه بالفنان محمد حماقي من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وكتب معلقا: “مع صديقي وأخويا محمد حماقي إن شاء الله تسمعوا أغاني جديدة كان واحشني نشتغل”.

وفى وقت لاحق، تعاون الملحن محمد يحيى لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهما في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

من جهة أخرى، احتفلت الفنانة نانسي عجرم، مع جمهورها ومحبيها بألبومها الجديد Nancy 11، التي طرحتها أول أمس الخميس.

ونشرت نانسي عجرم، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل مع جمهورها الألبوم الجديد.

من جهة أخرى، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”.

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.