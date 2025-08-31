قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هو دعاء المولد النبوي؟.. صيغة مفروضة يغفلها الكثيرون
انقطاع الخدمة.. تعرف على الأماكن المتأثرة بكسر خط مياه في الجيزة
اقتصادية النواب: خفض الفائدة يعزز الإقبال على العقارات كملاذ آمن ويحفز السوق
توهجات شمسية الأقوى خلال الصيف.. ما تأثيرها على الملاحة والطاقة والاتصالات؟
مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة نور مبارك في وفاة والدته الكريمة
مزايا غير مسبوقة للطلاب في نظام البكالوريا الجديد ..ماذا أعلنت التعليم؟
بشرى سارة للملاك .. غدًا تطبيق زيادة الإيجار لـ250 جنيهًا لمدة 3 أشهر
ردا على إزالة الحواجز الأمنية.. السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها مؤقتا
القبض على المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة
الرقابة المالية: الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية تعزز البنية التحتية للاستثمار
تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
بشرى سارة لعمال مصر.. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

أحمد إبراهيم

أشعل النجمان محمد حماقي، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

وقدم حماقي خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير أبرزهم: ما بلاش، وأفتكرت، أحلى حاجة فيكي، أم الدنيا، واحدة واحدة، يا ستار، نفسي أبقى جمبه، وغيرهما.

وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: الدنيا حلوة، تيجي نتبسط، أخاصمك أه، علشانك، قلبي يا محتاس، يا قلبه، الطراوة.

وعبر كلا النجمان عن سعادتهما بالمشاركة في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، وبمجهود شركة إعمار مصر، واستمرار شهر الصيف فيها حتى شهر أكتوبر المقبل.

مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر،  تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وغيرهم.

أغاني محمد حماقي

من ناحية أخرى، كشف الملحن محمد يحيى عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنان محمد حماقي خلال الفترة القادمة.

ونشر محمد يحيى صورا تجمعه بالفنان محمد حماقي من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وكتب معلقا: “مع صديقي وأخويا محمد حماقي إن شاء الله تسمعوا أغاني جديدة كان واحشني نشتغل”.

وفى وقت لاحق، تعاون الملحن محمد يحيى لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهما في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

ألبوم نانسي عجرم 

من جهة أخرى، احتفلت الفنانة نانسي عجرم، مع جمهورها ومحبيها بألبومها الجديد Nancy 11، التي طرحتها أول أمس الخميس. 

ونشرت نانسي عجرم، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل مع جمهورها الألبوم الجديد. 

أعمال نانسي عجرم

من جهة أخرى، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”. 

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.

