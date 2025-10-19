قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

3 مواجهات قوية تجهز سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

فريق سيراميكا كليوباترا
يسري غازي

يتأهب فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.


وتستعد العاصمة الإماراتية أبو ظبي لاستضافة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025، والتي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.


ويشارك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في البطولة بصفته بطل الدوري الممتاز، بينما يخوض الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المنافسات باعتباره حامل لقب كأس مصر.

فيما يشارك فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر بعد تتويجه بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة، أما بيراميدز فحصل على البطاقة الذهبية التي تتيح له الوجود في البطولة.


وتقام مواجهتا نصف النهائي يوم الأربعاء 6 نوفمبر، حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز على استاد آل نهيان في أبو ظبي، بينما يصطدم الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.


أما يوم السبت 9 نوفمبر سيقام لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان، يليه النهائي الكبير على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، والذي سيحدد بطل السوبر المصري لعام 2025.


فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر يستعد بقوة للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري بملاقاة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب.


ويخوض فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر 3 مباريات رسمية في بطولة الدوري الممتاز استعدادا للمشاركة في كأس السوبر المصري.


ويواجه فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الحادية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كما يخوض فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر مباراة قوية أمام نظيره فريق بتروجيت يوم 26 اكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


ويحل فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر ضيفا علي فريق كهرباء الإسماعيلية يوم 2 نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وتغادر بعثة فريق سيراميكا كليوباترا إلي الإمارات لملاقاة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يوم 6 نوفمبر المقبل في كأس السوبر المصري.

