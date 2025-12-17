قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التفاصيل الكاملة لإحلال وتجديد كوبري روميل بمرسي مطروح

محافظ مطروح ورئيس الجهاز خلال تفقد الكوبرى
محافظ مطروح ورئيس الجهاز خلال تفقد الكوبرى
ايمن محمود

تحظى منطقة روميل بمرسى مطروح بأهمية كبيرة في تعزيز السياحة، نظرا لشهرتها  كاحد الوجهات السياحية المهمة بمدينة مرسي مطروح خاصة وان تلك المنطقة يوجد بها شاطئ روميل احد اشهر شواطئ المحافظة بالاضافة الى متحف روميل الذى اتخذه القائد الالمانى روميل مخبأ له فى الحرب العالمية الثانية .

ونظرا لاهمية تلك المنطقة فان اعمال إحلال وتجديد كوبري روميل  اكتسبت اهمية حيث تحول الكوبري إلى معلم سياحي جديد بتصميم "لاند مارك معدني طائر" وممشى زجاجي، مما يربط شاطئ روميل بالمدينة ويُحسن المظهر الحضاري، ليسهم فى الارتقاء بمكانة مطروح السياحية عالمياً.

أهمية تطوير كوبري روميل

اكد اللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ان تطوير كوبرى روميل يعمل على تحقيق جاذبية سياحية من خلال تصميم الكوبري كـ "لاند مارك" معدني طائر، مع ممشى زجاجي ومقاعد للاسترخاء وإضاءات ليلية كما يعمل على توفير إطلالات بانورامية فريدة على البحر، مما يعزز تجربة السياح.

تحسين البنية التحتية والخدمات

واضاف اللواء امون ان توسعة المجرى المائي أسفل الكوبري لتمكين حركة المراكب واليخوت، وتجديد مياه البحيرة مع إنشاء محلات تجارية (شارع مصر) على طول الكوبري لتوفير خدمات متنوعة للسياح وتوفير فرص عمل.

تطوير حضارى

واشار إلى ان اعمال التطوير تعمل على رفع كفاءة المنطقة بما يواكب سمعة مرسى مطروح العالمية ويجذب المزيد من الزوار وخلق بيئة حضارية وخدمية متكاملة تلبي احتياجات الزوار والمصطافين على مدار العام.

ربط المناطق السياحية

واوضح ان تطوير الكوبرى يُسهل الوصول إلى شاطئ روميل ومتحف روميل  والمعالم المحيطة به، مما يربط أجزاء المدينة بشكل أفضل. 

المحافظ يتفقد تطوير  الكوبرى 

وقد تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشروع إحلال وتجديد كوبري روميل ، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام واللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد ومهندسي تنفيذ المشروع والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح ومحمود امبابي مدير إدارة التخطيط.

طول  الكوبرى واعمال التطوير

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أن مشروع إحلال وتجديد كوبري روميل ، ينفذه الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ،وان الأعمال الجارى تنفيذها بالكوبري بطول ۲۸ مترا وعرض ١٦ مترا، مشيراً إلى أنه تم التأكيد خلال التصميم التأكيد على مراعاة الطبيعة السياحية للكوبرى ليكون متنزه سياحى بما سيضمه من عوامل الجذب والتسويق السياحى ، مع اتساع الكوبري الجديد ليكون بعدد ٤ حارات مرورية، حارتان في كل اتجاه.

العمر الانشائى للكوبرى

واشار إلى انه تم تصميم الكوبرى بحيث يمتد العمر الإنشائي إلى ٥٠ عاما، مع زيادة القدرة الاستيعابية للحركة المرورية بما يصل إلى ٧٠ طنا على الكوبرى من خلال خوازيق عمق ٤٣ متر وجسم استالس وتم الانتهاء من الحوائط الخرسانية مضيفا  إلى أنه تم بدء وصول اجزاء من جسم الكوبري لتركيبها على القاعدة الخرسانية.

المحافظ والانتهاء من المشروع قبل الصيف

ووجه محافظ مطروح أهمية الإسراع وتكثيف الأعمال للانتهاء من التنفيذ ، مع الإعداد لافتتاح الكوبري قبل مايو المقبل.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح كوبرى روميل العيد القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

ترشيحاتنا

سفير مصر لدى السنغال، خالد عارف

سفير مصر بداكار: ندعم إرساء نظام دولي متعدد الأقطاب بين دول الجنوب

انتخابات التطبيقيين

بالتزكية.. رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين وهذه أبرز قرارات العمومية

النقل السياحي

ميكنة خدمات النقل السياحي بالكامل تسهيلا للإجراءات وتوفيرا للجهد والوقت

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد