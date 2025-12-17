التفاصيل الكاملة لإحلال وتجديد كوبري روميل بمرسي مطروح

تحظى منطقة روميل بمرسى مطروح بأهمية كبيرة في تعزيز السياحة، نظرا لشهرتها كاحد الوجهات السياحية المهمة بمدينة مرسي مطروح خاصة وان تلك المنطقة يوجد بها شاطئ روميل احد اشهر شواطئ المحافظة بالاضافة الى متحف روميل الذى اتخذه القائد الالمانى روميل مخبأ له فى الحرب العالمية الثانية .

ونظرا لاهمية تلك المنطقة فان اعمال إحلال وتجديد كوبري روميل اكتسبت اهمية حيث تحول الكوبري إلى معلم سياحي جديد بتصميم "لاند مارك معدني طائر" وممشى زجاجي، مما يربط شاطئ روميل بالمدينة ويُحسن المظهر الحضاري، ليسهم فى الارتقاء بمكانة مطروح السياحية عالمياً.

أهمية تطوير كوبري روميل

اكد اللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ان تطوير كوبرى روميل يعمل على تحقيق جاذبية سياحية من خلال تصميم الكوبري كـ "لاند مارك" معدني طائر، مع ممشى زجاجي ومقاعد للاسترخاء وإضاءات ليلية كما يعمل على توفير إطلالات بانورامية فريدة على البحر، مما يعزز تجربة السياح.

تحسين البنية التحتية والخدمات

واضاف اللواء امون ان توسعة المجرى المائي أسفل الكوبري لتمكين حركة المراكب واليخوت، وتجديد مياه البحيرة مع إنشاء محلات تجارية (شارع مصر) على طول الكوبري لتوفير خدمات متنوعة للسياح وتوفير فرص عمل.

تطوير حضارى

واشار إلى ان اعمال التطوير تعمل على رفع كفاءة المنطقة بما يواكب سمعة مرسى مطروح العالمية ويجذب المزيد من الزوار وخلق بيئة حضارية وخدمية متكاملة تلبي احتياجات الزوار والمصطافين على مدار العام.

ربط المناطق السياحية

واوضح ان تطوير الكوبرى يُسهل الوصول إلى شاطئ روميل ومتحف روميل والمعالم المحيطة به، مما يربط أجزاء المدينة بشكل أفضل.

المحافظ يتفقد تطوير الكوبرى

وقد تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشروع إحلال وتجديد كوبري روميل ، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام واللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد ومهندسي تنفيذ المشروع والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح ومحمود امبابي مدير إدارة التخطيط.

طول الكوبرى واعمال التطوير

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أن مشروع إحلال وتجديد كوبري روميل ، ينفذه الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ،وان الأعمال الجارى تنفيذها بالكوبري بطول ۲۸ مترا وعرض ١٦ مترا، مشيراً إلى أنه تم التأكيد خلال التصميم التأكيد على مراعاة الطبيعة السياحية للكوبرى ليكون متنزه سياحى بما سيضمه من عوامل الجذب والتسويق السياحى ، مع اتساع الكوبري الجديد ليكون بعدد ٤ حارات مرورية، حارتان في كل اتجاه.

العمر الانشائى للكوبرى

واشار إلى انه تم تصميم الكوبرى بحيث يمتد العمر الإنشائي إلى ٥٠ عاما، مع زيادة القدرة الاستيعابية للحركة المرورية بما يصل إلى ٧٠ طنا على الكوبرى من خلال خوازيق عمق ٤٣ متر وجسم استالس وتم الانتهاء من الحوائط الخرسانية مضيفا إلى أنه تم بدء وصول اجزاء من جسم الكوبري لتركيبها على القاعدة الخرسانية.

المحافظ والانتهاء من المشروع قبل الصيف

ووجه محافظ مطروح أهمية الإسراع وتكثيف الأعمال للانتهاء من التنفيذ ، مع الإعداد لافتتاح الكوبري قبل مايو المقبل.