ريال مدريد في اختبار جديد أمام خيتافي لاستعادة الصدارة من برشلونة

يستعد ريال مدريد لمواجهة قوية أمام مضيفه خيتافي، مساء اليوم الأحد، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء وهو في وصيف جدول الترتيب برصيد21 نقطة خلف برشلونة المتصدر مؤقتا برصيد 22 نقطة بعد فوزه الصعب على جيرونا 2-0.

في المقابل، يقدم خيتافي أداءً متوازنًا منذ انطلاق الموسم، بعدما جمع 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين، ليحتل المركز الحادي عشر، ويأمل في تحقيق مفاجأة أمام المتصدر.

وشهدت قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب تشابي ألونسو، تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي والموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتونو، العائد مؤخرًا من الإصابة، فيما غاب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي عن القائمة بسبب مشاكل عضلية.

ويُضاف غياب ميندي إلى قائمة الإصابات الطويلة في صفوف الميرينجي، والتي تضم كلًا من داني كارفاخال، ألكسندر ترينت أرنولد، داني سيبايوس، أنطونيو روديجر، ودين هويسين، ما يزيد من صعوبة مهمة الفريق قبل مواجهة خيتافي.