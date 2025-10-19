قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا
نتنياهو يعقد جلسة أمنية لبحث الردّ على انتهاك وقف إطلاق النار في غزة
رياضة

ريال مدريد في اختبار جديد أمام خيتافي لاستعادة الصدارة من برشلونة

إسراء أشرف

يستعد ريال مدريد لمواجهة قوية أمام مضيفه خيتافي، مساء اليوم الأحد، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء وهو في وصيف جدول الترتيب  برصيد21 نقطة خلف برشلونة المتصدر مؤقتا برصيد 22 نقطة بعد فوزه الصعب على جيرونا 2-0.

في المقابل، يقدم خيتافي أداءً متوازنًا منذ انطلاق الموسم، بعدما جمع 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين، ليحتل المركز الحادي عشر، ويأمل في تحقيق مفاجأة أمام المتصدر.

وشهدت قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب تشابي ألونسو، تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي والموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتونو، العائد مؤخرًا من الإصابة، فيما غاب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي عن القائمة بسبب مشاكل عضلية.

ويُضاف غياب ميندي إلى قائمة الإصابات الطويلة في صفوف الميرينجي، والتي تضم كلًا من داني كارفاخال، ألكسندر ترينت أرنولد، داني سيبايوس، أنطونيو روديجر، ودين هويسين، ما يزيد من صعوبة مهمة الفريق قبل مواجهة خيتافي.

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني الليجا

