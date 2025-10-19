بعثة التايكوندو تطير للصين للمشاركة في بطولة العالم

غادرت صباح اليوم بعثة منتخب التايكوندو القاهرة متوجهه الى الصين من اجل المشاركة فى بطولة العالم للتايكوندو والمقرر اقامتها خلال الفترة من 24 وحتى 30 اكتوبر الجاري.



ويرأس بعثة المنتخب المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية وتضم البعثة من اللاعبين كل من سيف عيسي ومحمد السيد ومحمد اسامة واحمد هشام ومعتز بالله عاصم واحمد الراوي وادهم انوري ويحيي حسن وعمر فتحي وعمر اساة وادهم الشيخ ورامي عيسي ومن اللاعبات شهد سامي وملك سامي ونادين عمرو وجني خطاب وايه شحاته وحبيبه وائل وليلى شريف وحنين علي ويقود المنتخب الاسباني روسيندو ومساعدته جولشاه ويضم الجهاز الفني اسامة سيد مدرب عام واحمد جونجا مدرب وقدري المر اخصائى العلاج الطبيعي.



وحرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة معسكر المنتخب بالمركز الاوليمبي بالمعادي قبل السفر للصين ف حضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور عبد الاول محمد مدير عام الإدارة العامة للمنتخبات القومية وهيثم الجداوى عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس ادارة شركة روابط الرياضية والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية.



وخلال اللقاء، قدَّم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعبين على الأداء المتميز الذي يقدمه المنتخب الوطني خلال المشاركات الدولية الأخيرة، والذي أثمر عن تصدر عدد من اللاعبين للتصنيف العالمي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده الاتحاد المصري للتايكوندو على مستوى الإدارة الفنية والإعداد البدني والنفسي للاعبين.



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل للدولة المصرية لمختلف الرياضات مؤكدا على أن التايكوندو من الرياضات التى نعول عليها كثيرا في تحقيق الميداليات العالمية والأولمبية.



وقدم صبحي، الشكر للمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الاولمبية على المستوى المتميز الذي ظهر به ابطال التايكوندو خلال الفترة الماضية بالاضافة الى ارتقاء تصنيفات اللاعبين واللاعبات على المستوى العالمي

ومن جانبه اكد المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الأولمبية ان وزارة الشباب والرياضة تقدم كافة سبل الدعم للتايكوندو ولجميع الاتحادات وبأذن الله نسعى لمواصلة تحقيق الانجازات والبطولات سواء في بطولات العالم او الجائزة الكبري او الاولمبية والبطولات القارية.



وقدم مصطفى، شكره للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير من أجل نهضة الرياضة المصرية.