قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماجدة خير الله: ابن النادي مسلسل خفيف ومكتوب بحرفية
التقط صورة تذكارية معهم.. الرئيس السيسي: أبطال حرب أكتوبر أعادوا العزة لمصر
السفير التركي بالقاهرة: فخورون بعودة سفن المساعدات التركية للعريش بعد وقف إطلاق النار
السفير التركي يزور العريش برفقة منسق المساعدات الإنسانية الجديد إلى فلسطين
نواب البرلمان يشيدون بزيادة استثمارات ميرسك في مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة
وفاة حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل
محلل سياسي: انسحاب حماس من إدارة غزة خطوة تكتيكية تحمل أبعادا استراتيجية
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة التايكوندو تطير للصين للمشاركة في بطولة العالم

منتخب مصر للتايكوندو
منتخب مصر للتايكوندو
محمد سمير

غادرت صباح اليوم بعثة منتخب التايكوندو القاهرة متوجهه الى الصين من اجل المشاركة فى بطولة العالم للتايكوندو والمقرر اقامتها خلال الفترة من 24 وحتى 30 اكتوبر الجاري.


ويرأس بعثة المنتخب المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية وتضم البعثة من اللاعبين كل من سيف عيسي ومحمد السيد ومحمد اسامة واحمد هشام ومعتز بالله عاصم واحمد الراوي وادهم انوري ويحيي حسن وعمر فتحي وعمر اساة وادهم الشيخ ورامي عيسي ومن اللاعبات شهد سامي وملك سامي ونادين عمرو وجني خطاب وايه شحاته وحبيبه وائل وليلى شريف وحنين علي ويقود المنتخب الاسباني روسيندو ومساعدته جولشاه ويضم الجهاز الفني اسامة سيد مدرب عام واحمد جونجا مدرب وقدري المر اخصائى العلاج الطبيعي.


وحرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة معسكر المنتخب بالمركز الاوليمبي بالمعادي قبل السفر للصين ف حضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور عبد الاول محمد  مدير عام الإدارة العامة للمنتخبات القومية وهيثم الجداوى عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس ادارة شركة روابط الرياضية والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية.

 
وخلال اللقاء، قدَّم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعبين على الأداء المتميز الذي يقدمه المنتخب الوطني خلال المشاركات الدولية الأخيرة، والذي أثمر عن تصدر عدد من اللاعبين للتصنيف العالمي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده الاتحاد المصري للتايكوندو على مستوى الإدارة الفنية والإعداد البدني والنفسي للاعبين.


وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل للدولة المصرية لمختلف الرياضات مؤكدا على أن التايكوندو من الرياضات التى نعول عليها كثيرا في تحقيق الميداليات العالمية والأولمبية. 


وقدم صبحي، الشكر للمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الاولمبية على المستوى المتميز الذي ظهر به ابطال التايكوندو خلال الفترة الماضية بالاضافة الى ارتقاء تصنيفات اللاعبين واللاعبات على المستوى العالمي 
ومن جانبه اكد المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الأولمبية ان وزارة الشباب والرياضة تقدم كافة سبل الدعم للتايكوندو ولجميع الاتحادات وبأذن الله نسعى لمواصلة تحقيق الانجازات والبطولات سواء في بطولات العالم او الجائزة الكبري او الاولمبية والبطولات القارية.

 
وقدم مصطفى، شكره للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير من أجل نهضة الرياضة المصرية.

منتخب التايكوندو بعثة منتخب التايكوندو الصين بطولة العالم للتايكوندو الاتحاد المصري للتايكوندو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

إرادة شعب صنعت مجد..الرئيس السيسي يشاهد عرضا مسرحيا عن حرب أكتوبر

أحمد العطار، المدير الفني والمؤسس لمهرجان دي كاف للفنون المعاصرة

أحمد العطار: مهرجان "دي كاف" يعزز مكانة القاهرة كمركز للفنون بالعالم العربي

صورة أرشيفية

حماس: نرفض ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية بشأن انتهاكنا اتفاق غزة

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد