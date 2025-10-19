ظهور حالات جدري مائي بين طلاب مدرسة بالمنوفية.. وإجراءات مشددة من التعليم والصحة

أصيب نحو 10 طلاب بمدرسة الشهيد احمد سالم البيومي بقرية جروان بمركز الباجور في محافظة المنوفية بالجدري المائي.

حيث فوجئ الطلاب بظهور بثور حمراء في أيديهم ووجوههم بأحد فصول الصف الخامس الابتدائي.

حيث تم توقيع الكشف الطبي علي الطلاب وتبين أنه جدري مائي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، إنه فور إبلاغ المديرية بظهور حالات جدري مائي تم إبلاغ مديرية الصحة وعلي الفور تم التحرك للمدرسة.

وأضاف، أنه تم الكشف علي الطلاب وعزلهم وإعطائهم إجازة مرضية لحين شفاءهم والعودة مرة أخري إلي المدرسة.

كما تم فحص باقي الطلاب وتبين عدم وجود إصابات أخري بين الطلاب.