أصل الحكاية

إغلاق ماسنجر نهائيا على هذه الأجهزة بدءا من 15 ديسمبر.. ما السبب؟

ماسنجر
ماسنجر
أحمد أيمن

أعلنت شركة "ميتا" عن قرارها بإغلاق تطبيق "ماسنجر" المخصص لأجهزة ماك وويندوز، والذي من المقرر أن تتوقف خدمته نهائياً في 15 ديسمبر المقبل. 

يأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من تغيير الشركة لتطبيق "ماسنجر" إلى نسخة ويب تقدمي (PWA) خلال سبتمبر 2024، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل بين المستخدمين.

إجراءات ما قبل الإغلاق

بدءاً من الآن، يقوم التطبيق بإشعار المستخدمين بالتغييرات عبر إشعارات داخلية، مع منحهم مهلة 60 يوماً قبل توقف الخدمة بشكل كامل. 

هذا يعني أنه بعد 15 ديسمبر لن يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى تطبيقات سطح المكتب، حيث ستتم إعادة توجيههم تلقائياً إلى واجهة "فيسبوك" للوصول إلى محادثاتهم.

تؤكد صفحة دعم "ماسنجر" أن التطبيق لن يكون صالحاً للاستخدام بعد انتهاء المهلة المحددة، وموصية المستخدمين بحذفه. تأتي هذه الخطوة كجزء من توجه عام في ميتا نحو تحفيز المستخدمين على استخدام النماذج الجديدة للبرامج والتقنيات.

خيارات بديلة للمستخدمين

لمستخدمي نظام ويندوز، توفر الشركة إمكانية استخدام تطبيق "فيسبوك" المخصص لسطح المكتب بدلاً من تطبيق "ماسنجر". وعلاوة على ذلك، يمكن لجميع المستخدمين، سواء على ويندوز أو ماك، الوصول إلى خدمة "ماسنجر" من خلال واجهة "فيسبوك" على المتصفح.

ومن جهة أخرى، حرصت "ميتا" على توجيه مستخدميها بتفعيل ميزة "التخزين الآمن" وإعداد رقم تعريف شخصي (PIN) قبل الانتقال إلى النسخة المستندة على الويب، مما يضمن حفظ سجل محادثاتهم بشكل آمن.

ما سبب توقف خدمة ماسنجر؟

من المتوقع أن يثير قرار "ميتا" بإغلاق تطبيقات سطح المكتب ردود فعل سلبية بين المستخدمين، خاصة أولئك الذين يفضلون استخدام التطبيقات المستقلة بدلاً من الوصول عبر المتصفح. 

يبدو أن هذا الاتجاه نحو تقليص دعم التطبيقات المستقلة قد يثير القلق بين من يعتمدون على هذه التطبيقات في حياتهم اليومية.

وبحسب الخبراء، تتجه "ميتا" بوتيرة متزايدة نحو تعزيز استخدام الواجهات المعتمدة على الويب، وهو ما يعكس التغيرات في نماذج الاستخدام الحديثة. ومع اقتراب موعد إغلاق تطبيق "ماسنجر"، من المهم للمستخدمين التكيف مع الوضع الجديد والمحافظة على سجل محادثاتهم بطريقة آمنة وموثوقة.

ماسنجر توقف خدمة ماسنجر ميتا قرار ميتا الجديد إغلاق تطبيق ماسنجر

