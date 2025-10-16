أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت

شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس 16 اكتوبر حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار الفروق بين المصانع والموزعين، حيث سجلت أسعار الحديد والأسمنت مستويات متفاوتة، بينما حافظت باقي مواد البناء مثل الرمل والزلط على استقرارها مع اختلافات في بعض المناطق.
أسعار الحديد للطن من أرض المصنع..
حديد عز: 38,200 جنيه
حديد بشاي: 41,000 جنيه
حديد المصريين: 38,000 جنيه
حديد الجارحي: 36,000 جنيه
حديد المراكبي: 37,500 جنيه
حديد العشري: 39,500 جنيه
حديد السويس: 39,000 جنيه
حديد الكومي: 36,000 جنيه
أسعار الأسمنت للطن من أرض المصنع..
الأسمنت الرمادي: 3,896 جنيه
أسمنت السويدي: 3,650 جنيه
أسمنت السويس: 3,450 جنيه
أسمنت حلوان: 3,460 جنيه
أسمنت الفهد: 3,600 جنيه
أسمنت العسكري: 3,500 جنيه
الأسمنت المقاوم: بين 3,700 و3,900 جنيه
أسعار باقي مواد البناء
الرمل الناعم: 160 جنيهًا للمتر المكعب
الرمل الخشن: 180 جنيهًا للمتر المكعب
الزلط الكبير: من 405 إلى 430 جنيهًا للمتر المكعب
الزلط الصغير: من 380 إلى 400 جنيهًا للمتر المكعب
الطوب الأحمر: من 950 إلى 1,200 جنيه للألف طوبة حسب المقاس
الجبس: من 1,200 إلى 1,400 جنيه للطن
ويؤكد خبراء السوق أن حالة الاستقرار الحالية قد تكون مؤقتة، إذ تظل أسعار مواد البناء مرتبطة بعوامل خارجية مثل تكاليف الطاقة وأسعار الخامات المستوردة وسعر الدولار
بينما تلعب تكاليف النقل دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك في مختلف المحافظات.