ننشر تفاصيل نظام امتحانات وتقييمات طلاب “سنة اولى بكالوريا ”

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن نظام امتحانات طلاب “سنة اولى بكالوريا ”

حيث قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : عقد امتحانان فيما درسه طلاب الصف الأول الثانوي (العام و البكالوريا)، على النحو التالي:

الامتحان الأول يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول

الامتحان الثاني يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني

توزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية أو نشاط كما يلي:

- امتحان الفصل الدراسي الواحد بنسبة ٣٠%

- اختبار شهري (1) بنسبة ١٥%

- اختبار شهري (٢) بنسبة ١٥%

- السلوك والمواظبة ١٠%

- كشكول الحصة والواجب ١٥%

- التقييم الأسبوعي ١٥%

وتطبق المعادلة الموضحة كما يلي:

** متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة يساوى الدرجة الحاصل عليها الطالب على ١٠٠، كما يشترط للنجاح حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي على حدة، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعقد امتحانات عملية فقط لتقييم الطلاب في مادة التربية الرياضية في الصف الأول (الثانوي العام و البكالوريا)

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون تقييم طلاب الصف الأول الثانوي (العامو البكالوريا)، فى النشاط الذى اختاره كل طالب من الأنشطة التربوية والمهنية على النحو التالى: في حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة المهنية (تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات)، يتم عقد امتحان عملي فقط الطالب، ولا تضاف درجاته للمجموع، أما فى حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة التربوية فيكتفى فيه بتقديم الطالب بحثًا من ثلاث صفحات ولا تضاف درجاته للمجموع الكلى.

وبالنسبة للطالب الراسب ، تتم إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره (۲۰۰) جنيه، ولمدة عامين فقط.