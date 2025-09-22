قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الطابور زحمة وبيقعدوا 3 في الديسك|مدارس الصف بالجيزة كاملة العدد بالعام الدراسي الجديد

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياسمين بدوي

حصل موقع صدى البلد على صورا ترصد ارتفاع كثافات طلاب مدارس ادارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة اليوم

حيث تكشف الصور عن مدارس ادارة الصف التعليمية كاملة العدد ، وظهر ذلك واضحا في طابور الصباح الذي كشف عن ارتفاع اعداد الطلاب الحاضرين بشكل جعل “الطابور زحمة”

كما ظهر ذلك في الفصول التي تلاحظ فيها جلوس كل 3 طلاب او طالبات على مقعد واحد 

ووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد ، تنص على أن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

وفي إطار حرص الوزارة على تحسين البيئة التعليمية، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الكثافات الطلابية المرتفعة داخل الفصول غير مقبولة، مؤكداً أن هناك توجيهات بأن أي فصل يجب ألا يتجاوز 50 طالباً

وتنتظم الدراسة اليوم في جميع المدارس الحكومية والرسمية و الخاصة والدولية الموجودة على مستوى الجمهورية ، بعد أن كان العام الدراسي قد بدأ بشكل جزئي غدا في 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت

الترم الأول 88 يوما واجازة نصف السنة 24 يناير

 

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل العام الدراسي الجديد مؤكدة ما يلي :

  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026
  •  بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026
  •  إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

  •  موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026
مدارس الجيزة ادارة الصف التعليمية مدارس ادارة الصف

