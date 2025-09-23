جامعة كفر الشيخ تنظم حفلاً لاستقبال طلاب الهندسة الجدد .. صور

شهدت كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، اليوم، حفل استقبال الطلاب الجدد بحضور ورعاية وإشراف الدكتور عبد الفتاح عطية هليل، عميد الكلية وحضور الدكتور ماهر أبو السعود، وكيل الكلية لشؤون الطلاب والدكتور فتح الله سليم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتورة إيمان سعد عبد النبي أحمد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب عميد الكلية عن سعادته بانضمام دفعة جديدة إلى أسرة الكلية، مؤكدًا أن الكلية ستظل بيتهم الثاني الذي يوفر لهم كل سبل التعلم والدعم والأنشطة لبناء شخصية مهندس متكاملة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء كان فرصة مميزة لتعريف الطلاب برؤية الكلية ورسالتها وما تتيحه الكلية من خلال دعم الجامعة بالإمكانات الأكاديمية والمعملية، مؤكدًا أن المستقبل ينتظر جهدهم وإبداعهم، وأنهم سيكونون بإذن الله سفراء للعلم والتميز لكلية هندسة كفر الشيخ وركيزة في خدمة وطنهم.

وخلال حفل استقبال الطلاب الجدد، تحدث عميد كلية الهندسة، رؤساء الأقسام عن الإنجازات المتميزة للأقسام العلمية بالكلية.

وبدأت الحديث الدكتورة منال السيد، رئيس قسم الفيزياء والرياضيات، وألقت كلمة وجهت من خلالها مجموعة من النصائح المهمة للطلاب الجدد، وحرصت من خلالها على بث الطمأنينة في نفوسهم وكسر حاجز الخوف من بداية مشوارهم الدراسي الأول بكلية الهندسة.

وأشار الدكتور محمد عبد الونيس رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية إلى ريادة قسم الهندسة الكهربية في جميع مجالات الطاقة والتحكم والحاسبات والاتصالات ومجالات سوق العمل.

كما عرضت الدكتورة ماجدة الفخراني رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية إسهامات القسم في المشروعات الابتكارية والتطبيقات الصناعية في جميع مناحي الحياة.

كما عبرت الدكتورة داليا شبل رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية عن دور قسم الهندسة المعمارية في إعداد مهندسين قادرين على الإبداع والتخطيط العمراني الحديث.

وأضاف الدكتور علي باشا رئيس مجلس قسم الهندسة المدنية ما حققه قسم الهندسة المدنية من نجاحات في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في داخل الجامعة وخارجها.

وأكد عميد الكلية، أن بالكلية برنامجين متميزين بمصروفات هما هندسة نظم الذكاء الاصطناعي وهندسة الميكاترونيات وأن هذه الإنجازات هي مصدر فخر للكلية، وحافز قوي للطلاب الجدد ليواصلوا مسيرة التميز والإبداع.

وحرص عميد الكلية، على تكريم الطلاب المثاليين للعام الجامعي 2024/2025 تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق، موجهاً الشكر لإدارة رعاية الشباب بالكلية تحت إشراف د. إسراء عبد المولى، لما بذلته وطلاب لجان الأنشطة من جهود أظهرت الحفل في أبهى صورة.

وفي ختام كلمته، وجه عميد الكلية الشكر لوكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية المختلفة وكذا لكل من ساهم في تنظيم الحفل الكريم، متمنيًا لأبنائه الطلاب عامًا دراسيًا موفقًا ومليئًا بالإنجازات.