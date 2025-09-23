أردوغان: نعيش أحلك فترة في تاريخ الإنسانية مع استمرار الإبادة في غزة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العالم يمر حالياً بـ"أحلك فترة في تاريخ الإنسانية"، وذلك بسبب استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط عجز دولي عن وقف الانتهاكات.

وقال أردوغان، في كلمة مؤثرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الصور القادمة من غزة، وما تحمله من مشاهد مأساوية لضحايا القصف والحصار والتجويع، ستظل شاهداً على فشل النظام الدولي في حماية الأبرياء.

وأضاف أن الصمت العالمي "ليس فقط تواطؤاً غير مباشر مع الاحتلال، بل جريمة إضافية تُرتكب بحق الفلسطينيين".

وشدد على أن استمرار هذه الجرائم يقوّض كل القيم الإنسانية التي تدّعي الأمم المتحدة الدفاع عنها، مؤكداً أن معايير العدالة وحقوق الإنسان أصبحت تُطبق بازدواجية فاضحة. وحذر من أن فشل المجتمع الدولي في التحرك سيؤدي إلى فقدان ثقة الشعوب بمؤسساته الدولية.

وأوضح أردوغان أن تركيا لن تتوقف عن فضح هذه الجرائم على جميع المنصات الدولية، داعياً الشعوب الحرة إلى رفع أصواتها من أجل العدالة. وأكد أن الإنسانية أمام اختبار حقيقي اليوم: إما أن تنجح في إيقاف الإبادة أو تُسجَّل كسابقة عار جديدة في التاريخ.