أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أحمد موسى: ترامب يريد وجود قوة عربية في غزة ومصر لا تمانع
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس موقف الأمم المتحدة من إسرائيل
مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
الصحفيين تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة هيكل
ملك الأردن: الفلسطينيون يعيشون في دوامة قاسية.. والوقت حان لتحقيق السلام
بيراميدز يصل ملعب الإنماء لمواجهة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال
بوينج العالمية تعتزم تحديث أسطول طائرات مصر للطيران
عبدالعاطي: نرفض أي تصورات للتهجير ونؤكد حق الفلسطينين في البقاء على أرضهم
لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن
أخبار العالم

أردوغان: نعيش أحلك فترة في تاريخ الإنسانية مع استمرار الإبادة في غزة

اردوغان
اردوغان
علي صالح

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العالم يمر حالياً بـ"أحلك فترة في تاريخ الإنسانية"، وذلك بسبب استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط عجز دولي عن وقف الانتهاكات.

وقال أردوغان، في كلمة مؤثرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الصور القادمة من غزة، وما تحمله من مشاهد مأساوية لضحايا القصف والحصار والتجويع، ستظل شاهداً على فشل النظام الدولي في حماية الأبرياء. 

وأضاف أن الصمت العالمي "ليس فقط تواطؤاً غير مباشر مع الاحتلال، بل جريمة إضافية تُرتكب بحق الفلسطينيين".

وشدد على أن استمرار هذه الجرائم يقوّض كل القيم الإنسانية التي تدّعي الأمم المتحدة الدفاع عنها، مؤكداً أن معايير العدالة وحقوق الإنسان أصبحت تُطبق بازدواجية فاضحة. وحذر من أن فشل المجتمع الدولي في التحرك سيؤدي إلى فقدان ثقة الشعوب بمؤسساته الدولية.

وأوضح أردوغان أن تركيا لن تتوقف عن فضح هذه الجرائم على جميع المنصات الدولية، داعياً الشعوب الحرة إلى رفع أصواتها من أجل العدالة. وأكد أن الإنسانية أمام اختبار حقيقي اليوم: إما أن تنجح في إيقاف الإبادة أو تُسجَّل كسابقة عار جديدة في التاريخ.

