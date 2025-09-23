أردوغان: كل شيء في غزة مستهدف والتدمير ممنهج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ما يجري في قطاع غزة يتجاوز إطار الحرب التقليدية، مشيراً إلى أن "كل شيء في غزة يتم استهدافه وتدميره"، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية الأساسية، الأمر الذي يعكس – بحسب وصفه – سياسة ممنهجة لإبادة جماعية.

وأضاف أردوغان، خلال خطابه أمام الأمم المتحدة، أن الاستهداف العشوائي والمكثف لمقومات الحياة في غزة لا يمكن تفسيره إلا بكونه محاولة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، مشدداً على أن هذه الجرائم ترتكب على مرأى ومسمع من العالم بأسره دون تحرك حقيقي.

وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية لم تترك مجالاً للمدنيين للهروب أو الحصول على أبسط مقومات العيش، ما أدى إلى كارثة إنسانية شاملة.

وأكد أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يجر المنطقة والعالم إلى "مرحلة خطيرة من الفوضى وانعدام الأمن".

وأشار أردوغان إلى أن القانون الدولي يجرّم استهداف المدنيين بشكل مباشر، ومع ذلك "تواصل إسرائيل اعتداءاتها دون رادع"، داعياً المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين عنها. وأكد أن تركيا ستواصل دعم الجهود الإنسانية والسياسية الرامية لإنقاذ الأرواح ووقف العدوان.