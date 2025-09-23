أردوغان: الإبادة الجماعية مستمرة في غزة منذ 700 يوم وإسرائيل تقتل طفلاً كل ساعة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمثل "إبادة جماعية مستمرة منذ 700 يوم"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تقتل طفلاً كل ساعة منذ 23 شهراً"، في إشارة إلى حجم الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع.

وأوضح أردوغان أن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الجرائم يعد "وصمة عار في جبين الإنسانية"، محذراً من أن الأرقام المفزعة للضحايا، خصوصاً من النساء والأطفال، تكشف عن نية مبيتة لمحو الهوية الفلسطينية. وشدد على أن العالم لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المأساة التي تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والقانونية.

ودعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وقف نزيف الدم، مؤكداً أن الأجيال القادمة "لن تغفر للذين صمتوا على قتل الأطفال وتجويع الأبرياء". وأضاف أن "الأمم المتحدة نفسها مطالبة بإثبات فاعليتها"، محذراً من أن استمرار ازدواجية المعايير يقوض شرعية المنظمة الدولية ويضعف ثقة الشعوب بها.

وختم أردوغان كلمته بالتأكيد على أن تركيا ستواصل دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الإبادة ووضع حد نهائي للانتهاكات المستمرة في غزة.