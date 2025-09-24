قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اعتداء وحشي على مدرس في القليوبية.. الوزارة تتدخل والنقابة العامة تشيد
49.7 % ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
تحقيقات وملفات

محلل سياسي: الرئيس السيسي هو العقبة الأكبر أمام مخطط إسرائيل في غزة

مخطط إسرائيل في غزة
مخطط إسرائيل في غزة
ياسمين القصاص

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأضواء بلقاء وصف بأنه الأهم في جدول أعماله، وجمعه بعدد من القادة العرب والمسلمين من بينهم ممثلو قطر، السعودية، مصر، تركيا، إندونيسيا، وباكستان. 

واللقاء الذي حمل عنوان "إنهاء حرب غزة"، كشف عن تحركات أميركية جديدة ومبادرة لحل الأزمة، وسط غياب لافت لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رفض لقاء ترامب، في موقف يفسر على أنه اعتراض على خطط تهجير الفلسطينيين من القطاع. 

وبينما وصف ترامب اللقاء بـ"العظيم"، برز الدور المصري كمفتاح حاسم لأي حل، ما يعيد إلى الواجهة المبادرة المصرية القديمة التي قد تتحول اليوم إلى طوق نجاة مقبول دوليا.

 وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي اللبناني، عبداللة نعمة، إنه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء واصفا اياه بأنه اهم اجتماع له، وهو اجتماع مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بما في ذلك قطر والسعودية ومصر وإندونيسيا وتركيا وباكستان.

 وأضاف نعمة- خلا لتصريحات لـ "صدى البلد"، أنه رغم ان غياب الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مقصود عدم حضوره لرفضه مقابلة ترامب بالوقت الحالي وكلف رئيس الحكومة المصرية لتمثيله، الرئيس السيسي غير موافق على تهجير الفلسطينيين من غزة وهو الوحيد القادر على تعطيل حلم إسرائيل لذلك تجنب لقاء ترامب وجها لوجه.

وأشار نعمة، إلى أن ما قاله ترامب القادة العرب في اجتماعه معهم: "هذا اهم اجتماع لي، ولقد عقدت اجتماعات مهمة لا اريد ان اهين اي شخص التقينا  به، وعقدنا 32 اجتماعا هنا لكن هذا هو الأهم بالنسبة لي لأننا سننهي أمرا كان ينبغي الا يبدأ ابدا، كما قال ترامب أنه يعقد اجتماعا مهما للغاية بشأن  غزة".

وتابع: "ترامب أثناء خروجه من القاعة قال أن الاجتماع كان عظيما دون تفاصيل إضافية ، الرئيس التركي أردوغان قال الاجتماع بشأن غزة بأنه كان مثمرا للغاية ، وأهم ما قاله ترامب نريد إنهاء الحرب  في قطاع غزة واستعادة الرهائن".

وأردف: "القادة العرب تحدثوا أن الوضع سيء في غزة ونحن هنا لنفعل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وقد كلف ترامب مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ليعرض على عدد من القادة العرب والمسلمين مبادى خطة امريكية تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، كما أن نتنياهو سيبحث مع ترامب تفاصيل هذه الخطة خلال اجتماع في البيت الأبيض".

واختتم: "ومن الواضح أن الخطة الأميركية تشمل تفاصيل إنهاء الحرب وإعادة كل الأسرى والسحاب إسرائيل ومن سيدي قطاع غزة ، انا برأي الشخصي أن خطة ترامب ستكون مشابهة لخطة مصر الذي رفضها ترامب في السابق، الخطة المصرية هي الحل الوحيد لدى أمريكا وإسرائيل ، موقف مصر الثابت حول عدم تهجير اهل غزة هو سيقلب الموازين وما كان مرفوض سابقا سيصبح مقبولا الان".

