متحدث فتح: السياسة الأمريكية في دعم الاحتلال تقوض جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في غزة

قال عبد الفتاح دولة، متحدث حركة فتح الفلسطينية، إن السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية كانت دائمًا داعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح، في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي مقدم برنامج ملف اليوم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن يومًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، بل عملت على تعزيز هيمنة الاحتلال.

وأضاف، أن الأمين العام للأمم المتحدة سبق أن علق على تصريحات ترامب التي انتقد فيها أداء المنظمة الدولية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تواجه محاولات لإسكات مبادئها الإنسانية والقانونية، لكنها تظل ملتزمة بدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل ساهم في وقوع أكثر من 60 ألف قتيل فلسطيني، إضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى والمفقودين، في واحدة من أعنف الحروب في التاريخ المعاصر للمنطقة.

وأكد أن السياسة الأمريكية لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الإنسانية أو الإجماع الدولي، بل سعت إلى فرض مخططات تهجير للفلسطينيين وتحويل قطاع غزة إلى منطقة خاضعة لتأثير الاحتلال، مما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء هذه الانتهاكات.