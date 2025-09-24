قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف وحشي إسرائيلي على غزة
العلاقة الزوجية .. الإفتاء: لا ينبغي للزوج طلب زوجته في 3 أوقات
هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟
مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز
في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. «دينا» ترد على الانتقادات |خاص
أحمد شوبير يهاجم لاعبي الأهلي: «النادي وفرلكم كل شيء.. أصلحوا من أنفسكم»
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
26 أكتوبر.. موعد عقد أول امتحانات شهرية بالمدارس في العام الدراسي الجديد
بعيدًا عن الأضواء .. نجل الفنانة «دينا»: أحب الطبخ وأفكر أتعلم الرقص في أكاديمية ماما |خاص
كيفية استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
«ميدو»: الأفضل للأهلي حاليًا إعارة «زيزو» حتى يستعيد مستواه
رئيس الحكومة المغربية: غزة تستحق مساعدات عاجلة دون قيد أو شرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. هشام فريد يكتب: وماذا بعد الاعتراف بدولة فلسطين

د. هشام فريد
د. هشام فريد
د. هشام فريد

سوف يُكتب في التاريخ أن "النتن ياهو" هو أفشل رئيس وزراء فاسد حكم الكيان الصهيوني، وأوصله إلى حافة الهاوية من أجل أطماعه الشخصية وسياساته العنصرية الدموية!!
استطاع بغلظة قلبه وأنانيته أن يفضح ويهدم الكيان الصهيوني ويكشف حقيقته الخبيثة المضللة أمام شعوب العالم بأفعاله ومجازره الوحشية اللاإنسانية!!

استطاع هذا "النتن ياهو" بأفعاله الخبيثة والمشينة وارتكابه المذابح والمجازر وجرائمه البشعة وحصار التجويع ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وضد الإنسانية جمعاء، أن يمارس كل هذا الظلم والتوحش طوال عامين ضد الشعب الفلسطيني.
كما استطاع أن يحوّل كل شعوب العالم ضده وضد الكيان الصهيوني، وأجبر الحكومات الفاشية على إعلان اعترافها بدولة فلسطين قبل أن تحترق هذه الدول بنيران الاستمرار في تأييد الكيان الصهيوني العنصري!!

شكرًا لـ"النتن ياهو" لأنه استطاع أن يجعل الكيان الصهيوني عبئًا سياسيًا على الأغلبية العظمى من مؤيديه، وخطرًا على الأمن القومي لهذه الدول بسبب المظاهرات المستمرة وازدياد رفض الرأي العام لمجازر الكيان ضد النساء والأطفال والعجائز والشباب، وذلك بعد أن كان يحظى بدعم تلك الدول لعقود من الزمن، إلى أن استيقظت أخيرًا من غفلتها!!

كم أنت "ساحر" يا نتن ياهو! فلتذهب إلى الجحيم، وإلى مزبلة التاريخ، وانتظر محاكمتك أمام محاكم الكيان وأمام المحكمة الجنائية الدولية، وبعد أن يذهب ترامب إلى مجاهل التاريخ.

إن استخدام الفيتو الأمريكي ضد وقف حرب الإبادة في غزة وفلسطين واقع مرير مخزٍ ومؤسف للغاية!!
وقد أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن أن مشروع القرار المقدم بشأن غزة لا يحقق السلام الدائم في الوقت الحالي!
لكن استخدام حق الفيتو هذا – الظالم والعنصري – هو في حد ذاته قرار بعزل أمريكا والكيان الصهيوني عن كل دول وشعوب العالم!!

فترامب و"النتن ياهو" متفقان على أن حماس يجب أن تسلّم ما لديها من أسرى أولًا وأن تنزع سلاحها! ويريان أن القرار يساوي بين حماس وإسرائيل، وهذا – من وجهة نظر أمريكا والكيان الصهيوني – غير مقبول!
ولكن أليس الفلسطينيون بشرًا مثلهم؟ أليس لهم الحق في العيش بأمان وسلام على أرضهم وأرض أجدادهم؟!

وهناك أيضًا شكوك حول الخلاف الحالي المعلن بين إنجلترا وأمريكا، إذ يبدو أنه مجرد اختلاف في اختيار الشخص المناسب والتوقيت ونوع "السكين" الذي تُذبح به "الذبيحة" لا أكثر! أي أنه مجرد اختلاف في أسلوب إدارة الأزمة، حتى لا ينخدع الطيبون بالنوايا الخبيثة.

إن شلال الاعتراف الدولي الحالي بدولة فلسطين أمر يقلق إسرائيل، ولو أنه مبرر، لكن السؤال: ماذا بعد الاعتراف؟
هل سيحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المغتصبة منذ وعد بلفور عام 1917؟
هذا ما ننتظره، وسوف نشاهد في الفترة القادمة إلى أي مدى سيثبت المجتمع الدولي مصداقيته تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وكرامته وكامل حقوقه المنهوبة، أو يكون هذا الاعتراف مجرد محاولة لحماية الأمن القومي لهذه الدول ومرحلة هدنة في الصراع الصهيوني – الشرق أوسطي.

لقد انكشف وجه أمريكا والكيان الصهيوني أمام كل شعوب العالم، ويجب وقفهم وردعهم قبل الاستمرار في هذا العبث وقبل أن يعيثوا في الأرض فسادًا، لأن مخططاتهم القادمة مرعبة لشعوب الشرق الأوسط المسالمة.

ألم يحن الوقت للمّ الشمل العربي والإسلامي والاستعانة بكل ما يقوّي صفوفنا والتحالف مع كل القوى الممكنة – فعدو عدوي حبيبي – من أجل مواجهة غطرسة وسفاهة عدو لا يعرف أدنى درجات المسؤولية أو الرحمة أو الشرف والنزاهة؟!

وصدق الرئيس السيسي عندما قال:
"إن مصر تتعامل بنزاهة وشرف في زمن عزّ فيه الشرف!"

الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

ترشيحاتنا

شوبير

تعليمات خاصة لإمام عاشور.. ومنع مؤقت من استخدام الهاتف

خالد الغندور

قلت من بدري .. خالد الغندور ينتقد مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

الزمالك

«بيبو»: الجونة أهدر العديد من الفرص أمام الزمالك وكان الأقرب للفوز

بالصور

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد