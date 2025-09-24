قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
القبض على 12 شخصا و33 طفلا يمارسون التسول بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تؤكد التزامها بدعم القضية الفلسطينية.. وتدعو منظمة التعاون الإسلامي للعمل على وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار
وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار

أكد وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، التزام بلاده الثابت والدائم بالقضية الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع لجنة الدول الست التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بقضية فلسطين.


ووصف إسحاق دار القضية الفلسطينية بأنها جوهرية لأهداف منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، حيث يتعرض المدنيون والمنشآت المدنية للاستهداف الممنهج، وقد وصل حجم المعاناة إلى مستوى كارثي، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الثلاثاء.


وذكر أن محكمة العدل الدولية وصفت الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية محتملة"، مؤكدا أن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني وأحكام محكمة العدل الدولية. 


واستنكر وزير الخارجية الباكستاني العقاب الجماعي الذي يتعرض له المدنيون المحاصرون في غزة من خلال القصف العشوائي والحصار المفروض ومنع وصول المساعدات الإنسانية، محذرا من تصاعد أعمال العنف التي يشنها النظام الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.


وأكد ضرورة أن تكون هذه اللحظة محورية بالنسبة للمنطقة والعالم الإسلامي، داعيا منظمة التعاون الإسلامي إلى العمل على وقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإنهاء الاستيطان والضم، وإعادة الأراضي والممتلكات التي تم مصادرتها، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإقامة آلية دولية لحماية المدنيين. 


كما دعا إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وإعادة إعمار غزة وفقا لخطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية، وتنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.


يُشار إلى أن لجنة الدول الست التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بقضية فلسطين مختصة بتنظيم الدعم السياسي والدبلوماسي والقانوني للقضية الفلسطينية، وتضم اللجنة كلا من باكستان والسنغال وغينيا وماليزيا ودولة فلسطين والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار القضية الفلسطينية اجتماع لجنة الدول الست التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي منظمة التعاون الإسلامي معاناة الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

أنشطة ثقافية متنوعة بأسوان ضمن مبادرة مصر تتحدث عن نفسها

وفد جامعة فرجينيا تك الأمريكية يزور جامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تبحث تعزيز التعاون مع وفد جامعة فرجينيا تك الأمريكية

صورة أرشيفية

إنقاذ طفل من الموت بعد لدغة عقرب في رأس غارب

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد