قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اعتداء وحشي على مدرس في القليوبية.. الوزارة تتدخل والنقابة العامة تشيد
49.7 % ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لليوم الثاني.. مجلس الشيوخ يواصل استقبال الأعضاء الجدد للفصل التشريعي 2025 – 2030

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إن مجلس الشيوخ واصل، اليوم الأربعاء، استقبال الأعضاء الجدد المنتخبين بنظامي الفردي والقائمة، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وأوضحت، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم يشهد استقبال 100 عضو من محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إضافة إلى أعضاء من قطاع غرب الدلتا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأضافت المراسلة أن إجراءات الاستقبال تبدأ بتوجه العضو الجديد إلى بهو المجلس لاستلام بطاقة العضوية، حيث يقوم الأمين العام لمجلس الشيوخ بتسليمها له، ثم يتوجه إلى غرفة مخصصة لملء استمارة البيانات الشخصية واستلام "الحقيبة البرلمانية".

وتضم الحقيبة نسخة من الدستور المصري، وجهاز "تابلت" يُستخدم كوسيلة التواصل الإلكترونية الرسمية بين العضو والمجلس، سواء لتقديم طلبات الكلمة في الجلسات العامة، أو لاقتراح تعديلات على مشروعات القوانين، أو لاستخدام الأدوات الرقابية المختلفة.

كما يحتوي الجهاز اللوحي على نسخ من أبرز القوانين التي تهم أعضاء مجلس الشيوخ، مثل قانون مجلس الشيوخ، وقانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب السياسية، إضافة إلى اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ.

وأشارت إلى أن الحقيبة تحتوي أيضًا على استمارة لاستخراج جواز السفر البرلماني، واستمارتي إقرار الذمة المالية.

ويعد اليوم هو اليوم الثاني والأخير لاستقبال الأعضاء الجدد المنتخبين، ليصل إجمالي من تم استقبالهم على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء إلى 200 عضو.

ويضم تشكيل مجلس الشيوخ 300 عضو، يتم تعيين 100 منهم بقرار من رئيس الجمهورية، ومن المتوقع إعلانهم خلال الأيام المقبلة، فيما يُنتخب 200 عضو بنظامي الاقتراع السري المباشر: 100 بنظام الفردي، و100 بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وحول اختصاصات المجلس، أوضحت المراسلة أن دوره يتركز على دراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، فضلًا عن ممارسة أدوات رقابية مثل طلب مناقشة عامة حول السياسات الحكومية، وتقديم رغبات للسلطة التنفيذية.

مجلس الشيوخ الشيوخ الفصل التشريعي غرب الدلتا جنوب الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

جوجل

في محاولة لمنافسة آبل|جوجل تطلق برنامج «Level Up» لتحفيز المطورين لصنع ألعاب أفضل على أندرويد

Pixel 10 Pro XL

هل تواجه مشكلة في صوت فيديوهاتك على Pixel 10 Pro XL؟.. جوجل ترد

OnePlus 15

تسريب الصور الأولى لهاتف OnePlus 15.. تصميم جديد ومثير للجدل لمنافس آيفون 17 وجالكسي S26

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد