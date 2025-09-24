قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النبراوي يتفقد موقع نادي مهندسي الغربية ويناقش عددا من الملفات
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ختام الأربعاء
قرارات جديدة من التموين| حذف وفلترة فئات وتعديل شروط الدعم في 2025.. تفاصيل
خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النائب ناصر الضوي: أولوياتي الإسكان والسياحة لخدمة المواطن بمجلس الشيوخ

النائب ناصر الضوي
النائب ناصر الضوي
محمد الشعراوي

أعرب النائب ناصر الضوي، عضو مجلس الشيوخ، عن فخره واعتزازه بتسلمه كارنيه عضوية مجلس الشيوخ اليوم، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني الجاد الذي يضع مصلحة المواطن والوطن فوق أي اعتبار.

وقال الضوي، في تصريح صحفي، إن عضوية مجلس الشيوخ ليست تشريفًا بقدر ما هي تكليف ومسؤولية عظيمة، تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق من أجل دعم مسيرة الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن الأمانة التي حملها أبناء الأقصر على عاتقه ستظل دافعًا له لمواصلة خدمة قضاياهم تحت قبة المجلس.

وأضاف أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة ستركز على ثلاثة محاور رئيسية؛ يأتي في مقدمتها ملف الإسكان باعتباره من القضايا الحيوية المرتبطة بحياة المواطن اليومية، حيث سيعمل على دعم السياسات التي توفر السكن الكريم للأسر المصرية، وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق العدالة الاجتماعية.

أما ملف السياحة، فأكد الضوي أنه يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد محافظة الأقصر خاصة، ولمصر عامة، بما تمتلكه من مقومات تاريخية وحضارية عالمية، مشيرًا إلى أنه سيعمل على دعم كل المبادرات والتشريعات التي تسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وتطوير البنية التحتية السياحية بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وزيادة فرص العمل للشباب.

وشدد على أن ملف الزراعة يمثل أحد أعمدة الأمن القومي الغذائي، لافتًا إلى أن دعم الفلاح المصري، والتوسع في الرقعة الزراعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، ستكون من القضايا التي سيضعها في مقدمة اهتماماته.

وأضاف أن مجلس الشيوخ سيكون ساحة حقيقية للحوار الوطني وصياغة التشريعات الرشيدة، بما يضمن تحقيق تطلعات المصريين في مستقبل أفضل، ويسهم في بناء دولة حديثة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

ناصر الضوي النائب ناصر الضوي مجلس الشيوخ المجتمعات العمرانية

