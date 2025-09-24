برلماني يوضح مزايا التعاون مع رواندا فى زيادة حجم التبادل التجاري

أكد النائب يوسف علي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع رواندا، تمثل انعكاسًا حقيقيًا لاستراتيجية الدولة المصرية نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع عمقها الإفريقي.

الانفتاح على أسواق جديدة في القارة الإفريقية

وأوضح يوسف علي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة نحو الانفتاح على أسواق جديدة في القارة الإفريقية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وفتح فرص استثمارية وتجارية واسعة أمام القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن رواندا، بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وموقع استراتيجي في قلب شرق إفريقيا، تمثل شريكًا مهمًا في دعم مساعي مصر لتوسيع نفوذها الاقتصادي في القارة، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والنقل.

وشدد عضو مجلس النواب على أن هذه التحركات الرئاسية تعكس رؤية شاملة لبناء شبكة علاقات قائمة على التعاون المتوازن، ونقل الخبرات، وتحقيق المصالح المشتركة مع الدول الإفريقية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كدولة محورية على المستوى الإقليمي.

واختتم يوسف علي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا لكل ما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، وتوسيع الشراكات الدولية، لافتًا إلى أهمية المتابعة الدقيقة من الحكومة لتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها مع الدول الإفريقية، وعلى رأسها رواندا.