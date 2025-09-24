رئيس البرلمان الإيراني: أي مواجهة جديدة مع إسرائيل ستواجه برد مختلف

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم /الأربعاء/ أن أي هجوم إسرائيلي جديد على إيران سيواجه برد مختلف بسبب تغيير الوضع العسكري لدى طهران.



وقال قاليباف، في تصريحات أوردتها قناة "العالم" الإيرانية، إن اغتيال عدد من القادة العسكريين الإيرانيين لا يعد هزيمة، مشيرا إلى أن الحروب عادة ما تشهد صعودا وهبوطا.



وأضاف أن إسرائيل كانت تخطط لعملية مشابهة لتفجيرات أجهزة الاستدعاء الخاصة بحزب الله في لبنان، لضرب القواعد الصاروخية الإيرانية، لكن تم اكتشاف الأمر وإحباط الهجوم.



وأشار إلى أن طهران لو لم تقاتل إسرائيل قرب حدودها، فستضطر إلى مقاتلتها قرب الحدود الإيرانية، لافتا إلى أن دعم "حزب الله" اللبناني يدخل في إطار استراتيجية طهران للأمن القومي.