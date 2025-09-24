قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانى يتساءل: متى تلتزم المدارس باللوائح لمواجهة فوضى غياب الطلاب؟

المهندس حسن المير عضو مجلس النواب
المهندس حسن المير عضو مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أشار فيه إلى ما تشهده العملية التعليمية من تراجع في الانضباط داخل المدارس، وتزايد ظاهرة غياب الطلاب في مختلف المراحل قبل الجامعية، وغياب التطبيق الصارم للائحة الانضباط المدرسي وآليات التقييم وأعمال السنة الأمر الذي ينعكس سلبًا على جودة التعليم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

وتساءل " المير " قائلاً : ما هي خطط الوزارة لضمان التطبيق الحازم للائحة الانضباط داخل المدارس، وعدم تركها حبرًا على ورق؟
ولماذا تتهاون بعض الإدارات المدرسية في تطبيق أعمال السنة والتقييمات المستمرة، رغم أنها أحد أدوات قياس التحصيل والانضباط؟ وكيف ستواجه الوزارة ظاهرة الغياب المتزايد للتلاميذ والتي تهدد بتحويل المدارس إلى أماكن بلا طلاب؟ وما هى الإجراءات الرادعة تجاه الإدارات والمديرين المتقاعسين عن تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالانضباط ؟ وهل هناك آلية لربط غياب الطلاب عن المدارس بأثر مباشر على نتائجهم وتقييمهم، حتى يشعر أولياء الأمور بخطورة الأمر؟

وطالب المهندس حسن المير بتفعيل لجان المتابعة على مستوى المديريات والإدارات التعليمية لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط وربط نسبة حضور الطلاب بالدرجات النهائية في أعمال السنة لضمان الالتزام بالحضور ، وإطلاق منصة رقمية موحدة لتسجيل غياب الطلاب يوميًا بشكل مركزي يمكن متابعته من أولياء الأمور والوزارة ، مؤكداً على ضرورة تخصيص حوافز للمدارس المنضبطة التي تنجح في تقليل نسب الغياب وتحقيق معايير الجودة وإجراء تدريبات دورية للمعلمين والإداريين على آليات تطبيق لائحة الانضباط بصرامة وشفافية.

