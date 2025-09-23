سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن انتشار لعبة "روبلوكس" ومخاطرها على الأطفال في مصر والإجراءات المتخذة للحد منها.

وأكد أنه في ضوء الانتشار الواسع للعبة "روبلوكس" بين الأطفال والمراهقين في مصر، وما صاحبها من تقارير عن مخاطر متعددة تشمل المخاطر الأمنية: تواصل الأطفال مع غرباء عبر المنصات التفاعلية داخل اللعبة.

المخاطر المالية: عمليات الشراء غير المراقبة داخل اللعبة دون وعي من أولياء الأمور.

المخاطر النفسية والاجتماعية: إدمان الأطفال على اللعبة وتأثيرها على سلوكياتهم وصحتهم النفسية.

وانتهاك الخصوصية: جمع بيانات المستخدمين دون وعي كافٍ وهو ما يتطلب معرفة ما هى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى (كوزارتي التربية والتعليم، والصحة) للحد من هذه المخاطر، وحماية الأطفال من الآثار السلبية لهذه الألعاب الإلكترونية؟

وتساءل أيضا هل توجد آليات رقابية لمراقبة المحتوى الموجه للأطفال في هذه الألعاب؟ وما التوعية المقدمة لأولياء الأمور والمدارس حول كيفية التعامل مع مثل هذه الألعاب؟ وهل هناك تعاون مع شركات التقنية لضمان تطبيق معايير الحماية والخصوصية في النسخة الموجهة للمستخدمين المصريين؟.