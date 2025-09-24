روشتة برلمانية لدعم زيادة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي

أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والحوازنة بمجلس النواب، أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنافسية الاقتصادية باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو المستدام.



وعن أبرز المقترحات التي يمكن تبنيها لدعم زيادة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي، أفاد" الفقي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أنه لابد من العمل على إصدار تشريعات تحفز الاستثمار وتزيل العقبات البيروقراطية، مع دعم القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد النقد الأجنبي مثل الزراعة والصناعة التحويلية والتكنولوجيا والاتصالات.

كما أوضح عضو البرلمان أن الدولة تركز على تشجيع الاستثمار في التعليم والصحة لتعزيز رأس المال البشري ورفع كفاءته الإنتاجية، بجانب تحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمر المحلي قبل الأجنبي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الحقيقي.