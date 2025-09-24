محافظ الجيزة: الاستثمار في العقول الشابة أساس بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في فعاليات الحفل الختامي لمهرجان "اكتشاف المواهب"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء، على مسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة بمشاركة واسعة من النشء والشباب المبدعين من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن مسابقتي "موهبتي" و*"كنوز"*.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، إلى جانب نخبة من الرموز الفنية والثقافية، على رأسهم الفنانة القديرة صفاء أبوالسعود، والفنان الشاب الصاعد محمد أسامة، فيما قدّم الحفل الإعلامي الرياضي هاني حتحوت.

وشهدت المسابقات مشاركة أكثر من 43,500 متسابق من مختلف المحافظات في أكثر من 20 مجالًا فنيًا وثقافيًا وعلميًا، حيث تأهل للنهائيات نحو 1,500 متسابق، وبلغت قيمة الجوائز المقدمة للفائزين نحو 3.8 مليون جنيه.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المهرجان يأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري والاهتمام باكتشاف ورعاية الموهوبين ودعم قدراتهم الإبداعية في المجالات الفنية والثقافية والعلمية، موضحًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين النشء والشباب وفتح آفاق الإبداع أمامهم، إيمانًا بقدراتهم على تقديم إسهامات متميزة في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أن مهرجان "اكتشاف المواهب" يمثل منصة وطنية لصناعة الأمل والإبداع وفرصة حقيقية لتسليط الضوء على الطاقات الشابة من مختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار الوزارة في توفير برامج ومسابقات نوعية تسهم في تعزيز القيم الإيجابية وتنمية المهارات.

ومن جانبه أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن سعادته بالمشاركة في حفل ختام المهرجان مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في تنظيم مثل هذه الفعاليات الوطنية التي تعكس اهتمام الدولة باكتشاف ورعاية الموهوبين.

وأكد المحافظ أن المهرجان يمثل منصة مهمة لإبراز الطاقات الإبداعية للشباب من مختلف محافظات الجمهورية مشيرًا إلى أن الدولة تسعى دومًا لفتح آفاق جديدة أمام النشء والشباب لإطلاق قدراتهم وتوظيفها بما يخدم مسيرة التنمية.

وأضاف النجار أن محافظة الجيزة حريصة على دعم الموهوبين ورعايتهم من خلال المبادرات والبرامج المختلفة إيمانًا بأن الاستثمار في العقول الشابة هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وصناعة مستقبل أفضل للوطن.

واختُتم الحفل بتكريم الفائزين من مختلف المحافظات، الذين اجتازوا مراحل متعددة من التصفيات ضمن مسابقات "موهبتي" و*"كنوز"*.

وتنوعت فقرات الحفل بين الغناء الجماعي لكورال الفرق الفائزة، وفقرة الإنشاد والترانيم، بالإضافة إلى فقرات شعرية متنوعة، وعرض فني لعازف الكمان، إلى جانب مجموعة من الاستعراضات الفنية.