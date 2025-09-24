حزب الاتحاد: نسعى لتجديد الدماء داخل البرلمان ولذا أعددنا كوادر شبابية من الرجال والنساء|فيديو

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الحزب يعمل منذ انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ على خطة مستدامة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن برنامج الحزب واقعي ويرتبط ارتباطًا مباشرًا باحتياجات ونبض الشارع المصري.

ولفت إلى أن الدور الأساسي للأحزاب السياسية يتمثل في أن تكون حلقة وصل بين الشارع والجهات المعنية، سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان، بهدف تحقيق حالة من الارتياح الشعبي والاستقرار داخل الدولة، وهو ما يصب في النهاية في خدمة الأمن القومي المصري.

وأوضح المستشار رضا صقر، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين لؤي أباظة وحور محمد، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحزب أولى اهتمامًا كبيرًا بإعداد كوادر شبابية مؤهلة، تشمل تمثيلاً للمرأة والشباب، حيث تم تدريبهم وتجهيزهم بشكل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وبيّن أن الهدف هو تجديد الدماء داخل البرلمان، وكسر حالة التكرار في المشهد السياسي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست سهلة، بل تتطلب وقتًا وجهدًا لإثبات الوجود والحصول على مقاعد داخل المجلس النيابي.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن الحزب حصل على 550 ألف صوت في انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال تسعة مرشحين في سبع محافظات، معتبرًا هذه النتيجة بداية قوية وأولى درجات السلم في المشروع السياسي الذي بدأه الحزب منذ ثلاث سنوات.

وأوضح أن الحزب استثمر هذه الانطلاقة لتعزيز وجوده السياسي والشعبي، مؤكدًا أن فكر الحزب يتمحور حول شعار "من أجل الوطن والمواطن"، وأن كل المشروعات التي يعمل عليها الحزب متصلة مباشرة بحياة المواطن المصري.