ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
ترامب في ورطة بسبب 50 ألف دولار.. ماذا حدث ؟
برلمان

حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر
عبد الرحمن سرحان

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المشهد المؤثر للطفل الفلسطيني «جدوع» وهو يحمل شقيقه الأصغر وسط الركام والقصف في غزة هزّ ضمير العالم كله، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسانية التي أسفرت عن إنقاذ الطفل وأسرته وإيصالهم إلى مخيمات اللجنة المصرية وتأمينهم بكافة سبل الرعاية والدعم.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا التدخل العاجل يعكس إنسانية الرئيس وحرصه الدائم على أن تكون مصر سندًا للأشقاء في أوقات المحن، وأن تظل أبوابها مفتوحة لتقديم العون والحماية لكل متضرر من العدوان الإسرائيلي، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن الجهود المصرية المتواصلة لدعم غزة لا تتوقف عند حدود تقديم المساعدات، بل تمتد إلى استقبال الجرحى وذويهم داخل المستشفيات المصرية، وإيوائهم بكل كرامة، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهم، بما يجسد رسالة مصر التاريخية في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

واختتم صقر تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي في دعم الأشقاء في قطاع غزة، وتقديم كل أوجه المساندة لهم، انطلاقًا من مسؤوليتها القومية والأخلاقية، وترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة نصرة القضايا العادلة وحماية المدنيين الأبرياء.

