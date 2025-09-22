حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المشهد المؤثر للطفل الفلسطيني «جدوع» وهو يحمل شقيقه الأصغر وسط الركام والقصف في غزة هزّ ضمير العالم كله، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسانية التي أسفرت عن إنقاذ الطفل وأسرته وإيصالهم إلى مخيمات اللجنة المصرية وتأمينهم بكافة سبل الرعاية والدعم.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا التدخل العاجل يعكس إنسانية الرئيس وحرصه الدائم على أن تكون مصر سندًا للأشقاء في أوقات المحن، وأن تظل أبوابها مفتوحة لتقديم العون والحماية لكل متضرر من العدوان الإسرائيلي، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن الجهود المصرية المتواصلة لدعم غزة لا تتوقف عند حدود تقديم المساعدات، بل تمتد إلى استقبال الجرحى وذويهم داخل المستشفيات المصرية، وإيوائهم بكل كرامة، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهم، بما يجسد رسالة مصر التاريخية في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

واختتم صقر تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي في دعم الأشقاء في قطاع غزة، وتقديم كل أوجه المساندة لهم، انطلاقًا من مسؤوليتها القومية والأخلاقية، وترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة نصرة القضايا العادلة وحماية المدنيين الأبرياء.