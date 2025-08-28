بعد استغاثة الأم.. محافظ المنوفية يوجه بإنقاذ طفل يحتاج لـ زرع نخاع

️في لفتة إنسانية وتحرك فورى عاجل استجابة لاستغاثتها عبر منصات التواصل الاجتماعي ، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام " أسرة الطفل إبراهيم " ابن بركة السبع والذي يحتاج إلى إجراء تدخل جراحي عاجل لزرع النخاع .

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة ، محمد موسى عضو مجلس الشيوخ.

️وخلال لقائه ، أجرى محافظ المنوفية اتصالا هاتفياً بمساعد وزير الصحة للتنسيق بشأن الوقوف على الحالة الصحية للطفل والتأكيد على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية العاجلة للطفل ونقله لمعهد ناصر لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية الشاملة حتى تماثله للشفاء ، موجهاً بصرف مساعدة مالية وعينية عاجلة نظراً لظروف الأسرة ، مؤكداً علي متابعته الشخصية لتطورات الحالة الصحية لابنهم والوقوف بجانبهم وما تم اتخاذه من إجراءات للاطمئنان عليه.

️كما التقى محافظ المنوفية مواطنة أرملة بناحية قويسنا تعول ثلاثة فتيات ليس لديها مسكن ومصدر رزق ثابت ، وعلى الفور وجه المحافظ بسرعة اتخاذ اللازم نحو إنهاء إجراءات تخصيص وحدة سكنية بما يضمن الاستقرار الأسرى لها وكذا صرف مساعدة مالية وعينية مراعاة لظروفها المعيشية الصعبة وتوفير حياة كريمة وأمنه.

️أعربت الحالتين عن سعادتهم بحرص محافظ المنوفية على التواصل معهم والاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم ، مؤكداً على حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.