رسمياً.. بدء حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم في هذا الموعد
برشلونة يعلن نفاد تذاكر مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال
وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار بدون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية
قانون الإيجار القديم.. حالتان صريحتان للإخلاء الفوري دون الحاجة لحكم قضائي
طبيب: البارسيتامول أكثر المواد الآمنة كخافض للحرارة ومسكن للألم أثناء الحمل
الأمم المتحدة: عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد
السفير العرابي: وقف إطلاق النار ضرورة ملحة مع سقوط 100 شهيد يوميا في غزة
زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي
مابيدفعش الميزانية.. السفير ماجد عبد الفتاح يعلق على تعطل السلم الكهربائي بـ ترامب
أبو العينين ينفعل بقوة على مندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أين السلام؟
سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
إسراء صبري

انفعل النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على مندوب إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكب بحق أهالي غزة، حيث نشبت مشادة بين النائب محمد أبو العينين والمندوب الإسرائيل، وذلك خلال اجتماع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

 


وتساءل النائب محمد أبو العينين قائلا: أين السلام الذي نتحدث عنه يا زملائي؟! .. نقول للعالم كل يوم “تعالوا لنجلس على الطاولة ونتحدث عن عملية السلام”، لكن على الأرض هناك من يصرّ على قتل الناس وأطفالهم. من يقبل بهذا؟!.

وتابع النائب محمد أبو العينين، خلال فيديو استعرضه الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أنتم تتحدثون عن سوريا.. حسنًا، لماذا ذهبتم 400 كيلومتر إلى الداخل؟! اتركوها وشأنها، أنا لا أقارن، لكن مصر نفسها تشتعل، والرئيس والشعب يتحملون الضغوط، ونحن نعمل في كل مكان بالمنطقة، ومع ذلك هناك من يقودها إلى الهاوية.

وأكد النائب محمد أبو العينين، بوضوح أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، معلقا: "الناس يُطردون من بيوتهم، لا دواء، ولا طعام، ولا ماء، المستشفيات مدمرة، والأطفال يموتون جوعًا وقهرًا، تصلني يوميًا مئات الرسائل: “أطفالنا يموتون، لا نجد ما نأكل، طُردنا من بيوتنا”، بالله عليكم، أي ضمير يقبل هذا؟!.

كما أشار أبو العينين، إلى أن العرب قدموا مبادرة سلام واضحة منذ عام 2002، حيث أن 22 دولة قالت لإسرائيل نعترف بحقكم في دولة، مقابل أن يكون للفلسطينيين دولتهم على أرضهم، معلقا: "لكن ماذا كانت النتيجة؟ الاحتلال استمر، والتهجير ازداد، واليوم الخطة واضحة: طرد كل الفلسطينيين من غزة والضفة، ومصادرة أرضهم، وتشتيتهم حول العالم حتى لا تقوم لهم دولة أبدًا".

وذكر أبو العينين: “مصر التزمت باتفاقية السلام منذ 1979، واحترمتها. لكن اليوم هناك خطة أخرى، خطة لتصفية القضية بالكامل”.

وتابع: “أقول للأمم المتحدة: نعم، نحن نقدّر الموقف الأخير، لكن لا يكفي أن نرفع الصوت في قضايا صغيرة، بينما يُهجّر مليونان ونصف إنسان من بيوتهم. هل هذه هي حقوق الإنسان التي تتحدثون عنها؟!”.

واختتم النائب محمد أبو العينين حديثه قائلا: “نحن أمام أخطر لحظة في المنطقة، والكل يعرف أن الانفجار قد يحدث في أي وقت. لذلك، واجبنا أن نقول الحقيقة كما هي: ما يجري في غزة جريمة ضد الإنسانية، وعلى العالم أن يتحرك فورًا لوقفها”.


 

