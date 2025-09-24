النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي

استعرض النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب تجربة مصر في التحول الاقتصادي خلال مؤتمر بالأمم المتحدة.



وقال النائب محمد أبو العينين، إني قررت منذ 40 عاما إنشاء مصنع وسط الصحراء في مصر دون وجود بنية تحتية أو تمويل، متابعا: أفريقيا أصبحت اليوم حاضرة في أذهان الجميع بسبب إمكانياتها وثرواتها وشبابها وأراضيها الزراعية.



واسترسل: “لقد بدأت في مجال الصناعة وتمكنت خلال 3 سنوات من زيادة الإنتاج عشر أضعاف، وذلك كله بفضل السوق، متابعا: وسعت نشاطي ليشمل كل افريقيا كما أني بدأت في التصدير إلى أكثر من 100 دولة بفضل الفرص التي وفرها لي السوق”.

وأضاف: “انتقلت من الصناعة إلى الزراعة والعقارات والسياحة بفضل تشجيع الحكومة في مصر ، حيث منحت الحكومة الكثير من التمويلات لنا لبناء الفنادق وتوفير الأراضي بسعر دولار واحد للمتر”.

وأوضح أن مصر بدأت في التوسع وتغطية أكثر من 40% من مساحة الأراضي المصرية، مشددا على أن أفريقيا تمتلك العديد من الإمكانيات ولكنها تحتاج إلى إدارة تلك الموارد وتسويقها بشكل صحيح.



