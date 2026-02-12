مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 19 رحلة طيران دولية ضمن 157 رحلة أسبوعيًا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس، 19 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول أوروبية، ضمن إجمالي 157 رحلة من المقرر وصولها إلى المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

إجراءات ميسرة لاستقبال السائحين

وتواصل سلطات المطار تنفيذ جميع إجراءات استقبال الوفود السياحية، مع الحرص على تسهيل دخول السائحين القادمين من مختلف الدول، إلى جانب تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة في جميع المطارات المصرية، لضمان راحة وأمان الزائرين قبل نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

ووفقًا لجداول التشغيل، يشهد المطار اليوم وصول 19 رحلة، بينها 12 رحلة من ألمانيا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، ورحلة من النمسا، وأخرى من إيطاليا.