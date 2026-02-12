قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير ساحة الشاحنات ويستمع لمطالب السائقين ميدانيًا

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع
محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع
ايمن محمد

دعمًا لمحور طابا – نويبع اللوجستي.. محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير ساحة  الشاحنات ويستمع لمطالب السائقين ميدانيًا

عقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والمهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والوفد المرافق لهما، بحضور المختصين من الجهات المعنية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية بما يتواكب مع خريطة التنمية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وفي ضوء التنسيق المستمر بين المحافظة وأجهزة الدولة.

واستعرض الاجتماع مشروعات الهيئتين والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، خاصة في قطاع طابا – نويبع، الذي يمثل مركزًا تجاريًا لوجستيًا ومنفذًا دوليًا مهمًا، وفقًا لخريطة التنمية التي صدّق عليها فخامة السيد رئيس الجمهورية.

كما استعرض المحافظ ما اتخذته المحافظة من خطوات استباقية لتجهيز ساحة انتظار الشاحنات بمدينة طابا؛ حيث تم الانتهاء من تجهيز المرحلة الأولى وتشغيلها تجريبيًا بالجهود الذاتية، تمهيدًا لافتتاحها رسميًا خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، إلى جانب عرض رؤية المرحلة الثانية، بما يضمن استيعاب الحركة المتزايدة ودعم الأنشطة اللوجستية.

وتناول الاجتماع استعداد المحافظة الكامل للتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لتنفيذ أعمال تطوير ساحة انتظار البرادات والشاحنات بمدينة نويبع، ومنطقة الامتداد والتوسعات المقترحة، بما يتواكب مع أعمال تطوير ميناء نويبع البحري، ويحقق التكامل بين الميناء والساحات الخدمية الملحقة به والطرق المؤدية إليه.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال المنطقة الخدمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق التكامل في الخدمات المقدمة لقائدي الشاحنات ، ويسهم في تنظيم حركة النقل ومنع تكدس الشاحنات على الطرق السريعة، بما يعزز السلامة المرورية ويحافظ على البنية التحتية.

وأشار المحافظ إلى أن ساحات انتظار النقل الثقيل والبرادات، والمنطقة الخدمية الملحقة بها، تمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات اللوجستية بالمحافظة، لما لها من دور في الحد من المخاطر الناتجة عن تكدس الشاحنات المتجهة من وإلى ميناء نويبع البحري، فضلًا عن دعم جهود التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية بمختلف مدن جنوب سيناء.

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تقديرًا لجهوده.

وعقب الاجتماع، أجرى اللواء الدكتور خالد مبارك جولة ميدانية لتفقد ساحات الشاحنات بمدينة نويبع، للوقوف على الوضع القائم على أرض الواقع؛ حيث التقى عددًا من سائقي الشاحنات وملاكها، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ساحات الانتظار والخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص المحافظة على دراسة تلك المطالب بعناية، والعمل على تحسين بيئة العمل وتيسير حركة الشاحنات، بما يحقق الصالح العام.

جنوب سيناء طابا ساحة الشاحنات محور

