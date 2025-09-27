حماة الوطن .. اجتماع موسع الإثنين لاختيار رئيس الحزب

كشفت مصادر مطلعة داخل حزب حماة الوطن أن الحزب سيعقد اجتماع موسع يوم الاثنين المقبل بحضور قياداته، لوضع الترتيبات النهائية والإعلان عن رئيس الحزب الجديد خلفا للواء جلال الهريدي مؤسس الحزب، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الحضور السياسي.

وأوضحت المصادر لـ صدى البلد أن أبرز المرشحين لتولي رئاسة الحزب هما الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران الأسبق، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق، حيث يمتلك كلاهما خبرة واسعة في مجالي الإدارة والعمل العام.

ويأتي هذا التحرك في توقيت دقيق يسبق استحقاق انتخابي محوري وهو انتخابات مجلس النواب 2025.