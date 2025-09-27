حزب العدل يعلن الدفع بأكثر من 50 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت دينا أبو المجد، مساعد أمين التنظيم المركزي بحزب العدل، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن ملامح مشاركة حزب العدل في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدة أن الحزب يحرص منذ اللحظة الأولى على أن تكون مشاركته حقيقية وفعّالة على الساحة السياسية.

وكشفت أبو المجد عن أن الحزب سيدفع بأكثر من 50 مرشحًا على المقاعد الفردية موزعين على 20 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يعكس سعيه لتحقيق حضور متوازن ومؤثر في البرلمان المقبل.

وأوضحت أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بقيم المواطنة والتنوع، مشيرة إلى أن 10% من المرشحين من السيدات، بينما يمثل الشباب 18% من قوائم الحزب، في انعكاس لرؤيته التي تسعى لتمثيل مختلف فئات المجتمع المصري.

وفيما يخص توزيع المشاركة على مراحل العملية الانتخابية، قالت أبو المجد إن الحزب يشارك في أكثر من 42% من دوائر المرحلة الأولى ويغطي ما يقرب من 27% من دوائر المرحلة الثانية، بما يؤكد حرصه على التواجد في مساحات جغرافية وسياسية متنوعة.

وختمت مساعد أمين التنظيم المركزي بالتأكيد على أن هذه الانتخابات محطة هامة في مسار الحزب السياسي، معربة عن أملها في أن تسهم المشاركة الواسعة في بناء برلمان قوي يعبر عن صوت المواطن وطموحاته.