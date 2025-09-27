قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة

النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل
النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل
عبد الرحمن سرحان

أعلن النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، عن ترشحه  على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025 ، عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر.

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب العدل لإعلان استعداداته النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقال رئيس حزب العدل أنه ليكتفي بقيادة  الحزب واختار أن يكون في قلب المعركة

وأشار إلى أنه لديه إيمانا بفطنة هذا الشعب وقدرته على الفرز والإختيار إيمان راسخ لا يتزعزع.

وذكر أنه البعض يرى أننا أمام جزء من تمثيلية لنكون متنفس لسوء الأوضاع وأننا مستفيدون من هذه الأوضاع أعلم ذلك واتفهمه واتفهم أسبابه.

