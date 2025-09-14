ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر في حوار لـ«صدى البلد»:

انتهينا من قائمة شرق الدلتا.. وتتبقى «رتوش» بسيطة على غرب

مشاورات مكثفة لاستكمال قائمتي القاهرة والصعيد

مرشحونا لهم جماهيرية كبيرة في دوائرهم ومعروفين بالنزاهة والشرف والأمانة ولم ينزلوا بـ«الباراشوت»

صوت الشعب وقوة الوطن شعار قائمة الائتلاف الوطني الحر

الدعوة مفتوحة أمام باقي أحزاب مصر للانضمام إلى قائمة الائتلاف الوطني الحر

الائتلاف الوطني الحر حالة مستمرة وليس تحالفًا انتخابيًا

الائتلاف الوطني الحر سيخوض انتخابات النواب على المقاعد الفردية بشعار مرشح في كل دائرة

الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة دستوريًا بألا تعلن فتح باب الترشح لمجلس النواب قبل 13 نوفمبر2025

نعد المصريين بأن يكون مجلس النواب مُعبرًا عن إرادة الشعب ويقوم بدوره الرقابي والتشريعي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، و المنسق العام للائتلاف الوطني الحر أنه دعا لتشكيل قائمة الائتلاف الوطني الحر بسبب حرصه الشديد على صورة بلده ، خاصة وأن الرئيس السيسي دعا إلى الجمهورية الجديدة ، كما أن الجمهورية الجديدة من وجهة نظره وهو أحد داعميها لابد أن تكون فيها ممارسة انتخابية ديمقراطية يشعر بها العالم كله.

وأكد الشهابي خلال حوار لـ"صدى البلد" أنه تم الاستقرار على أسماء المرشحين في القوائم الأربعة للائتلاف الوطني ، ولدينا مرشحين على القوائم الأربعة في قائمة شرق الدلتا وانتهينا منها ، وقائمة غرب الدلتا ويتبقى لها رتوش بسيطة وقائمة الجيزة والصعيد ، وتجرى الآن مشاورات مكثفة لكي نستكملها ، وكذلك قائمة القاهرة ووسط الدلتا ، وتم تحديد معظم أسماء المرشحين على القوائم الأربعة ، ولكن يتبقى قائمة القاهرة وبحري والصعيد والجيزة، ولكننا تقريبا انتهينا من تكوين قائمتي شرق الدلتا وقائمة غرب الدلتا.



وإلى نص الحوار.....



في البداية.. ما الذي دفعك لإعداد قائمة الائتلاف الوطني الحر مع عدد من الأحزاب لخوض انتخابات مجلس النواب ؟

بسبب حرصي الشديد على صورة بلدي ، خاصة وأن الرئيس السيسي دعا إلى الجمهورية الجديدة ، كما أن الجمهورية الجديدة من وجهة نظري وأن أحد داعميها لابد أن تكون فيها ممارسة انتخابية ديمقراطية يشعر بها العالم كله.

كما أن انتخابات مجلس الشيوخ كانت على مستوى القوائم قائمة وحيدة مما أساء لشكل الجمهورية الجديدة ، وفي نفس الوقت جعل الناخبين عازفون عن المشاركة في التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

ولذلك فإنني بصفتي أقدم رئيس حزب في مصر وبصفتي أقدم نائب في مصر يجب علي أن أقوم بهذا الواجب الوطني وأن أدعو لانتخابات برلمانية تكون فيها تنافسية على مستوى القوائم وعلى مستوى المقاعد الفردية ، وبذلك يشهد العالم كله تجربة حقيقية تليق بمصر وباسمها مكانتها حاليا كدولة رائدة في العالم كله وكدولة قائدة في محيطها العربي وعالمها الأفريقى.

كم عدد وأسماء الأحزاب المنضمة إلى قائمة الائتلاف الوطني الحر حتى الآن؟

الدعوة وجهت إلى أحزاب مصر كلها للانضمام إلى قائمة الائتلاف الوطني الحر بدون تمييز أو استثناء ، ولبى الدعوة بجانب حزب الجيل حزب مصر القومي وحزب الاتحاد وحزب الإصلاح والنهضة وحزب الخضر وحزب شباب مصر ، ومازالت الدعوة مفتوحة أمام باقي أحزاب مصر لكي تلحق بالانضمام إلى قائمة الائتلاف الوطني الحر ، في تجربة ستكون إضافة كبيرة جدا للممارسة الديمقراطية في مصر.

هل تم الاستقرار على عدد وأسماء مرشحي قائمة الائتلاف الوطني الحر في انتخابات مجلس النواب؟

تم الاستقرار بالفعل ، ولدينا مرشحين على القوائم الأربعة في قائمة شرق الدلتا وانتهينا منها ، وقائمة غرب الدلتا ويتبقى لها رتوش بسيطة وقائمة الجيزة والصعيد ، وتجرى الآن مشاورات مكثفة لكي نستكملها ، وكذلك قائمة القاهرة ووسط الدلتا ، وتم تحديد معظم أسماء المرشحين على القوائم الأربعة ، ولكن يتبقى قائمة القاهرة وبحري والصعيد والجيزة، ولكننا تقريبا انتهينا من تكوين قائمتي شرق الدلتا وقائمة غرب الدلتا.

ولن أفصح عن أسماء المرشحين على القوائم الأربعة لحين إعلان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب ، ولكن من بين المرشحين شخصيات عامة وقيادات حزبية مرموقة وبها رؤوساء أحزاب وبها قيادات حزبية ، وستكون هناك مفاجأت في هذه القائمة ، لأن المنطوين تحت لواء قائمة الائتلاف الوطني الحر هم أشخاص لهم جماهيرية كبيرة في دوائرهم ومعروفين بالنزاهة والشرف والأمانة واستقامة ممارستهم السياسية والانتخابية ، وليس من بينهم من ينزل بـ" الباراشوت" في انتخابات مجلس النواب أو يخوض أول تجربة له في انتخابات مجلس النواب ، ولذلك فإنهم قيادات طبيعية محلية وشخصيات عامة مستقلة وقيادات حزبية ، وسيمثلون إضافة كبيرة لانتخابات مجلس النواب.

هل ستخوض انتخابات مجلس النواب القادمة؟

اعتزلت خوض الانتخابات منذ عام 2015.

ماهو البرنامج الانتخابي لقائمة الائتلاف الوطني الحر في انتخابات مجلس النواب القادمة وماهو شعاره؟

أولا شعار قائمة الائتلاف الوطني الحر هو الائتلاف الوطني الحر صوت الشعب وقوة الوطن ، وله لوجو مرسوم عليه خريطة مصر ولون مياه النيل.

وبالنسبة لميثاق الائتلاف الوطني الحر والذي يمثل برنامجه تم الانتهاء منه ووافق عليه المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر ، وهو يحدد من هو الائتلاف الوطني الحر ولماذا قرر خوض انتخابات مجلس النواب بهدف أن تكون هناك انتخابات تنافسية وأهداف الائتلاف الوطني ومنها إحياء الطبقة المتوسطة والوقوف بجانب فقراء هذا البلد ، والدعوة إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي والابتعاد عن التعاون مع صندوق النقد الدولي ومنها السعي باستمرار لتطوير الجيش المصري وتحديث أسلحته ، ودعم الائتلاف الوطني للرئيس والجيش والشرطة واعتزاز الائتلاف الوطني بالدور الوطني الذي تقوم بها وزارة الخارجية الآن ، حيث أنها تعبر بصدق عن سياسة الرئيس الخارجية وعن سياسات الدولة المصرية التي لها موقف يومي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والغادرة على فلسطين.

كما أننا نطالب بتحديث السياسة وتطويرها وجعل مصر مصنع عالمي ، ونطالب بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، وأن قرارنا لكي يكون مكتمل يجب أن نأكل من فأس فلاحنا ونحقق الاكتفاء الذاتي من القمح ، وترشيد الاستهلاك والاستيراد والابتعاد عن هيمنة الدولار على السوق الداخلي المصري واستصلاح عدد كبير من الأفدنة الصحراوية ، بحيث تكون هناك إضافة حقيقية للأراضي الزراعية المصرية.

ويجب أن تتداول شركات مصر كما كانت في الستينات بالنسبة لشركات الأدوية المختلفة ، ولكي نحقق الاكتفاء الذاتي من الدواء بمختلف أنواعه ، والمضي قدما في مشروع الضبعة النووي لأنه طريق المستقبل لمصر ، والاستمرار في بناء المدن الجديدة ، حيث أن هذه السياسة حولت صحراء مصر إلى إضافة حقيقية للدولة المصرية ، وأن نجعل الصناعة تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث يطالب الائتلاف الوطني بإحياء الفكرة التي طرحها الرئيس السيسي من قبل وهي تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويطالب الائتلاف الوطني بتطويرها ، وأن يتم تقديم قروض بفائدة محدودة أو فائدة صفرية ، لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون القاعدة الصناعية الكبرى لبناء مصر الصناعية والتنموية.

وحينما نمنح الشاب قرض من مليون إلى 10 مليون بدون فائدة مع فترة سماح كبيرة بشرط أنه يقوم بتنفيذ مشروع تحتاجه الدولة ، بحيث يحقق الاكتفاء الذاتي في كل مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة التي نستوردها بمليارات الدولارات من الخارج ، مما يوفر فرص عمل للشباب ، خاصة وأن فرص العمل الواحدة للشاب تكلف الدولة نصف مليون جنيه ، مما يمثل عبء على الدولة ، وعلى الدولة أن تعين الشاب على فتح الأسواق ، وكل ذلك سيجعل مصر قاعدة صناعية كبرى ويحقق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات التي نستوردها من الخارج ، ومن أهداف الائتلاف الوطني الحر رد الاعتبار للعملة الوطنية المصرية ونؤمن بأن شعار الدولة ليس فقط العلم والنشيد ، ولكن العملة الوطنية تعتبر من أهم ما يجب أن تحافظ عليه الدولة المصرية.

ماهي معايير اختيار مرشحي قائمة الائتلاف الوطني الحر؟

المعاير يجب أن يتوافر فيها هي المعايير التي حددها الدستور والقانون وهي الحد الأدني ، ويجب أن يكون قيادة طبيعية في مجاله وأن يكون مشهود عنه الخدمة العامة وأن يكون داعم للدولة المصرية ومتضامن تماما مع الدولة المصرية في كل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأمن القومي المصري ، وأن يكون حالم بأن يؤدي دور لصالح بلده وأن يمارس بحق صلاحياته وصلاحيات النائب التشريعية والرقابية وأن يكون قادر على التعبير عن الائتلاف وأحلامه.

ماهي آخر استعدادات الائتلاف الوطني الحر للانتخابات البرلمانية القادمة؟

قمنا بتشكيل 4 لجان لكل قطاع وفيها منسقين ، وكل محافظة من المحافظات لها منسق ، وهذه اللجان مسئولة عن اختيار مرشحي القوائم على مستوى الجمهورية ، ولجنة شرق الدلتا كان بها 3 منسقين ، وعلى مسئولي اللجان التواصل مع المرشحين ومقابلتهم بناء على السيرة الذاتية المقدمة إلي ، وهناك أيضا لجنة موجودة في غرب الدلتا وفي جنوب الجيزة ، وموجودة في القاهرة وبحري ، وهذه اللجان هي المسئولة بشكل مباشر.

كما أننا لدينا المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر يعقد اجتماعات يومية ، وهذا المجلس الرئاسي يضم رؤوساء الأحزاب والمنسقين العامين وقيادات كبيرة في الأحزاب السياسية و هناك شخصيات عامة ، وهذا المجلس الرئاسي هو الذي يقوم بكل شيىء ويختار القوائم وأعد ميثاق الائتلاف الوطني الحر وقام بعمل لوجو الائتلاف الوطني الحر ، وهوذ الذي تصدر عن اجتماعاته بيان بعد كل إجتماع يتم إرساله إلى وسائل الإعلام المصرية.

هل سيكون هناك تنسيق بين أحزاب الائتلاف الوطني الحر على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب القادمة؟

بالتأكيد التنسيق قائم ، لأن الائتلاف الوطني الحر سيخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بشعار مرشح الائتلاف في كل دائرة فردية ، وهذا المرشح من الممكن أن يكون من حزب الجيل أو حزب الاتحاد أو حزب مصر القومي أو أي حزب من الائتلاف ، وبالتالي لابد أن يكون هناك تنافس بين أحزاب الائتلاف على المقاعد الفردية ، ولكن سيكون هناك مرشح وحيد للائتلاف في كل مقعد.

هل ترى أن الحياة السياسية ستشهد ظهور قوائم انتخابية أخري بجانب القائمة الوطنية وقائمة الائتلاف الوطني الحر؟

هناك تحركات بشأن ذلك ، ولكن لا أعلم ما إذا كان سيكتب لها النجاح أو لا.

هل ترى أنه ستكون هناك منافسة بين القائمة الوطنية وقائمة الائتلاف الوطني الحر في انتخابات مجلس النواب القادمة.. وهل فرص قائمة الائتلاف الوطني الحر قوية؟

ستكون هناك منافسة إذا التزمت الدولة الحياد واعتبرت أن القائمتين داعمتان للدولة ، وكل مرشحي القائمتين أبناء الدولة فإن الائتلاف الوطني الحر سيكتسح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب القادمة ، وليس منافس لأن الائتلاف الوطني قائم على أساس قيادات طبيعية وشخصيات لها تاريخ سياسي وهذا الكلام غير متوفر القائمة الوطنية.

كما أننا على ثقة كبيرة بأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستقف على الحياد بين القائمة الوطنية وقائمة الائتلاف الوطني الحر وستمارس صلاحيتها الدستورية والقانونية بكل حياد وشفافية ونزاهة.

ماهي توقعاتك لمواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب؟

الدستور حدد مواعيد انتخابات مجلس النواب ، ومع تحديد الدستور لا اجتهاد ، ونصت المادة 106 من الدستور على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات ولايجوز مده ، وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد خلال الـ60 يوم السابقة على انتهاء مدته.

وحينما ننظر إلى مجلس النواب الحالي سنجد أن أول جلسة عقدت له كانت يوم 12 يناير عام 2021 ، أي أن مدته 5 سنوات وتتنهي مدته يوم 11يناير عام 2026 ، ومن المفترض طبقا للدستور تجرى انتخابات مجلس النواب خلال الـ 60 يوم السابقة على انتهاء مدته ، وإذا عودنا 60 يوم سنجد أنه بتاريخ 13 نوفمبر عام 2025.

وبالتالي فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة دستوريا بألا تعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل 13 نوفمبر عام 2025 ، وبذلك فهي تجتنب الوقوع في أي شبهة عدم دستورية ، ولذلك فإن أي دعوى آخرى ستذهب إلى القضاء الإداري لأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة قضائية بتشكيل قضائي وكل قراراتها تحت رقابة القضاء الإداري ومجلس الدولة.

وأؤكد إذا قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل يوم 13 نوفمبر عام 2025 فإنني شخصيا كمنسق الائتلاف الوطني الحر سأتقدم برفع دعوى قضائية مضمونها أن مواعيد انتخابات مجلس النواب غير دستورية ، لكي أحمي مجلس النواب القادم من عدم الدستورية قبل إجراء الانتخابات ، لأن انتخابات مجلس النواب تكلف الدولة حوالي 3 مليار جنيه.

ولذلك لابد أن نلتزم من أجل أن يكون مجلس النواب مكتمل دستوريا وملتزم بالمواعيد الدستورية التي حددها الدستور ، وهذه أوامر لأنه ليس هناك مايسمي ميعاد تنظيمي أو مواعيد إجرائية ، وبما إن الدستور حدد المواعيد الدستورية لانتخابات مجلس النواب فعلى الكافه أن تلتزم بما حدده الدستور.

في حالة فوز قائمة الائتلاف الوطني الحر في انتخابات مجلس النواب في القوائم الأربعة أو في أي قائمة آخرى.. هل من الممكن أن يكون هناك تحالف برلماني تحت قبة مجلس النواب؟

الائتلاف الوطني الحر حالة مستمرة وليس تحالف انتخابي ، ومن الممكن أن يكون هناك تحالف برلماني للائتلاف الوطني تحت قبة مجلس النواب على مدى 5 سنوات مدة الدورة البرلمانية حال فوز القائمة في انتخابات مجلس النواب.

ولا قدر الله لو لم تفوز قائمة الائتلاف الوطني الحر في انتخابات مجلس النواب سيستمر الائتلاف الوطني الحر كتحالف سياسي داعم للدولة المصرية وداعم للرئيس وداعم للجيش والشرطة وهذه هي ثوابتنا.

في حالة حصول الائتلاف الوطني الحر على الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب.. هل من الممكن أن تشكلوا الحكومة؟

حسب الدستور وهذا حق لرئيس الجمهورية ، وطبقا للدستور يكلف رئيس الجمهورية في البداية أحد الشخصيات بتشكيل الحكومة ، وقد يكون من الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية في مجلس النواب أو يكون من الشخصيات المستقلة ، وفي حالة عدم حصول الحكومة المكلفة من رئيس الجمهورية على ثقة مجلس النواب ، ففي هذه الحالة طبقا للدستور يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية أو الائتلاف الفائز بالأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة.

في حالة فوز قائمة الائتلاف الوطني الحر في انتخابات مجلس النواب.. بماذا تعدون الشعب المصري لتحقيقه؟

أولا نعد الشعب المصري بأن يكون مجلس النواب مجلس حقيقي معبر عن إرادة الشعب ويقوم بدوره الرقابي والتشريعي ، لأننا ندافع عن الطبقة المتوسطة ونرد لها الاعتبار كرمانة الميزان ، كما أننا نقف مع الفئات الضعيفة خاصة العمال والفلاحين والفئات المهمشة لرفع المعاناة عنهم ، كما أننا سنكون داعمين للدولة المصرية ونصون الهوية الوطنية ونعزز الانتماء القومي العربي ونعتبر القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية وقضيتنا الأولى ، كما أننا داعمين للجيش بصفته قوة الردع والمدافع عن الوطن ضد أي اعتداء ، وأيضا نعد الشعب المصري بأن يكون هناك تعميق للديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية الحزبية وتكافؤ وتكامل الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية كشرط أساسي للاستقرار والتنمية مع ضمان عدالة توزيع الثروة ومحاسبة.

كما أن الائتلاف الوطني الحر يعد الشعب المصري بأن يتبنى سياسية اقتصادية وطنية مستقلة تقوم على وقف التعامل مع صندوق النقد الدولي وبناء بديل وطني يعتمد على تحديث الصناعة وتطوير الزراعة وترشيد الاستيراد وسبل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والكساء والدواء وجعل مصر مصنع عالمي قادر على المنافسة.

ماهي أهم التحديات أمام مجلس النواب القادم؟

الحلم الكبير للائتلاف الوطني الحر هو أن يرى المصريون برلمان حر قوي مستقل ، يكون صوت صادق للشعب وصدى للحكومة ويعيد الثقة للمواطن في العمل السياسي ويثبت أن مصر قادرة بإرادة أبناءها على أن تنتخب برلمان يليق بتاريخها العريق ودورها القيادي في المنطقة العربية.

ماهو تعليقك على الموقف الرسمي الرافض لتهجير الفلسطينيين وكيف تصدى الرئيس السيسي لهذه المخططات؟

أنا شخصيا وحزب الجيل كنا مختلفين مع الرئيس السيسي في البداية ، ولكن ذهب هذا الخلاف بعد 7 أكتوبر عام 2023 لأن الرئيس السيسي اتخذ موقف ضخم لايستطيع أن يتخذه رئيس أو زعيم ، في وقت العالم كله يلهث وراء الأمريكان وخطط الأمريكان ، كما أن إسرائيل دولة مهيمنة وليست دولة صغيرة في الشرق الأوسط ، وفاجأ الرئيس السيسي العالم كله بموقف قومي عروبي لم يكن أحد يتوقعه ، لأن مخطط تهجير الفلسطينيين وتهجير القضية الفلسطينية كان مخطط منذ عام 1947 لأن هدفهم النهائي أن تكون فلسطين أرض بلا شعب وأن تكون فلسطين أرض لليهود فقط ، وعملوا كل ما بوسعهم لتحقيق ذلك ، وساعدتهم حماس يوم 7 أكتوبر عام 2023 ، ولكن إسرائيل كان هدفها ذلك حتى لو لم تحدث أحداث 7 أكتوبر عام 2023 كانت إسرائيل ستقوم بتنفيذ مخططها وهي صفقة القرن "إسرائيل الكبرى" التي وعد بها ترامب في ولايته الأولى أن ينفذها لصالح إسرائيل ، والتي رفضتها مصر أيضا في هذا الوقت.

كما أن مخطط تصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها متفق عليه في العواصم الغربية كلها في واشنطن وبرلين ولندن وباريس وروما ، وكلهم متفقين على أن تكون فلسطين أرض لليهود فقط وأن تكون هناك إمارة للفلسطينيين في سيناء وهذا المخطط الذي اتفق بشأنه الرئيس الأمريكا السابق أوباما مع جماعة الإخوان الإرهابية.

كما أن الكل عازم على أن ينفذ هذا المخطط ، ولايوجد أحد من رؤوساء الدول الغربية كان يتوقع أن تفرض أي دول في الشرق هذا المخطط ، كما أن الشباب العربي فقد اهتمامه بفلسطين ، وهذه الأيام هي الفرصة الحقيقية لتنفيذ هذا المخطط.

وظهر موقف الرئيس السيسي من أحداث 7 أكتوبر عام 2023 خلال مؤتمراته الصحفية العالمية ، حيث أسس الرئيس لدبلوماسية جديدة اسمها الدبلوماسية الرئاسية ولم يشهدها العالم من قبل ، وهذه الدبلوماسية الرئاسية لم تعتمد على الحوارات في الغرف المغلقة ولكن اعتمدت على المؤتمرات الصحفية العالمية العملية ، واستخدم الرئيس السيسي ذكاءه الشديد حينما واجه وزير الخارجية الأمريك وواجه المستشار الألماني وواجه رئيس فرنسا وواجه رئيس وزراء بريطانيا وواجه رئيس وزراء إيطاليا بأن هذه الحرب ليست ردا على أحداث 7 أكتوبر عام 2023.

ولكن هذه الحرب هدفها تصفية القضية الفلسطينية وجعل فلسطين أرض بلا شعب ، كما أن الرئيس نبه العالم كله بأن هناك شعب يعاني على مدى 7 عقود من أجل أن يرى حلمه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وهو قرار إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما أن هذا الموقف العروبي القوي لم يكن أحد يتوقعه ، وخاصة أن الرئيس السيسي قام بعمل عملية استباقية وقام بدور فضح هذا المخطط أمام العالم كله وعقد مؤتمر القاهرة للسلام واتخذ به موقف في القمة العربية وموقف إسلامي في الدول الخارجية ، كما أن كل وزراء الدول استخدمت ثقل مصر التاريخي لكي يقنعوا بأنه آن الآوان لتنفيذ حل الدولتين.

وبعد كل هذا الموقف لايمكن لوطني أبدا أيا كان موقفه السياسي من تطوير الإصلاح الاقتصادي أو غيره أن يقول أنه ليس داعم للرئيس السيسي ، والرئيس السيسي اتخذ موقف لم يتخذه إلا زعيم وهذا الموقف هو الذي جعل المصريين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ينسوا معاناتهم الاقتصادية ومعاناتهم المعيشية ويخرجوا لتفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري ، مما أعطى صورة للعالم كله أن مصر الشعبية في خندق مصر الرسمية وأن الشعب المصري في ظهر الرئيس بأحزابه وقواه الوطنية ، وهو موقف لا ينسى وسيسجله التاريخ بأحرف من نور لأن هذا الرجل استطاع أن يمنع تصفية القضية الفلسطينية.

وإذا لم يتخذ الرئيس السيسي هذا الموقف كانت انتهت القضية الفلسطينية وتم تهجير الفلسطينيين وأصبحت فلسطين أرض بلا شعب وأصبحت فلسطين أرض لليهود فقط ، وهذا الموقف التاريخي لمصر بقيادة الرئيس السيسي هو الذي جعل دول أوروبا كلها تراجع موقفها ، بل تعترف بدولة فلسطين أمام الأمم المتحدة.

في النهاية.. ماهو تعليقك على تصريحات نتنياهو الاستفزازية بشأن تهجير الفلسطينيين؟

نتنياهو "جعجاع" ومع مصر يحترم نفسه ويقف انتباه ، كما أن الجيش المصري قادر على محو إسرائيل ، وأي معركة قادمة بين مصر وإسرائيل ستطون نهاية لإسرائيل ، والجيش المصري الآن بقرار تاريخي من الرئيس السيسي بتنويع مصادر السلاح ، وهذا كان حلمي حينما كنت عضو بمجلس الشوري وكنت على مدى 4 دورات لمجلس الشورى أطالب بتنويع مصادر السلاح.

وأؤكد على أن المعركة بين مصر وإسرائيل معركة وجود ومعركة عقائدية ، وأن أمريكا هي التي تسلح إسرائيل ، والرئيس السيسي حقق حلمي بتنويع مصادر السلاح وبدون استفزاز وبدون أن يحمل مصر تبعات مواجهة مع أهل الشر في أمريكا ، وأصبح لدينا أحدث غواصات في العالم وهي الغواصات الألمانية ، والرئيس جعل من مصر أقوى قوة نظامية في الشرق الأوسط ، وهي قوة قادرة على مواجهة كل الأعداء أيا كانوا.