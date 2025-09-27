قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد عشر سنوات قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
بعد اختيار بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
برلمان

انطلاق مؤتمر حزب العدل لإعلان قائمته المبدئية لانتخابات مجلس النواب

حزب العدل
حزب العدل
عبد الرحمن سرحان

انطلق، منذ قليل، مؤتمر حزب العدل لكشف ملامح استعداداته النهائية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث يعلن الحزب عن برنامجه الانتخابي وأولويات تحركه في المرحلة القادمة، إلى جانب الكشف عن الأسماء المبدئية لمرشحيه على مقاعد مجلس النواب.

وأكد الحزب أن المؤتمر، المقرر في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، سيعرض رؤيته الشاملة لإدارة الاستحقاق الانتخابي، وخططه لتعزيز حضوره في الشارع السياسي، بما يعكس التزامه بتقديم بدائل جادة ومقاربات عملية لقضايا الوطن والمواطن.

ويأتي هذا التحرك ليؤكد عزم حزب العدل على خوض المنافسة البرلمانية ببرنامج واقعي وطموح، يوازن بين متطلبات الإصلاح السياسي واحتياجات التنمية، ويضع أولويات المرحلة المقبلة في إطار رؤية استراتيجية تسعى لترسيخ دور الحزب كقوة سياسية فاعلة في المشهد الوطني.

مؤتمر حزب العدل انتخابات مجلس النواب مقاعد مجلس النواب الإصلاح السياسي قضايا الوطن والمواطن

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

