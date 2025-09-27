انطلاق مؤتمر حزب العدل لإعلان قائمته المبدئية لانتخابات مجلس النواب

انطلق، منذ قليل، مؤتمر حزب العدل لكشف ملامح استعداداته النهائية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث يعلن الحزب عن برنامجه الانتخابي وأولويات تحركه في المرحلة القادمة، إلى جانب الكشف عن الأسماء المبدئية لمرشحيه على مقاعد مجلس النواب.

وأكد الحزب أن المؤتمر، المقرر في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، سيعرض رؤيته الشاملة لإدارة الاستحقاق الانتخابي، وخططه لتعزيز حضوره في الشارع السياسي، بما يعكس التزامه بتقديم بدائل جادة ومقاربات عملية لقضايا الوطن والمواطن.

ويأتي هذا التحرك ليؤكد عزم حزب العدل على خوض المنافسة البرلمانية ببرنامج واقعي وطموح، يوازن بين متطلبات الإصلاح السياسي واحتياجات التنمية، ويضع أولويات المرحلة المقبلة في إطار رؤية استراتيجية تسعى لترسيخ دور الحزب كقوة سياسية فاعلة في المشهد الوطني.