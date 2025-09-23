قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة التخطيط تتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي
بـ15سورة قبل النوم تتقي جهنم وعذاب القبر.. الكثيرون يعرفون واحدة فقط
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العدل: إسرائيل تواجه عُزلة دولية غير مسبوقة مع تنامي الاعتراف الدولي بفلسطين

حزب العدل
حزب العدل

أكد أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل، أن الموقف المصري الداعم بقوة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، عامل رئيسي في تنامي الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كما أن اعتراف بريطانيا، أستراليا، كندا والبرتغال مؤخرًا بالدولة الفلسطينية، شجّع دولاً أخرى منها فرنسا، بلجيكا، لوكسمبرغ، ومالطا لاتخاذ خطوات مماثلة تدعم الحق الفلسطيني، وهو ما يؤكد نجاح الجهود الدبلوماسية التي جعلت إسرائيل تواجه عزلة دولية.


وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن اعتراف ثلاثة أرباع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة حتى الآن بالدولة الفلسطينية بواقع 145 دولة من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، خطوة غاية في الأهمية في إطار الدفاع عن الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، وهو حق دعمه تضحيات وصمود الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 75 عامًا.


وأوضح أحمد بدره، أن حرب الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل على قطاع غزة على مدار عامين وتجاوز جميع الخطوط الحمراء في تحدِ صارخ للقوانين والأعراف الدولية، وإعلان مسئولين رسميين بارزين نية الحكومة فرض سيطرتها الأمنية على الضفة الغربية، كشف زيف الإدعاء الإسرائيلي "إسرائيل تدافع عن نفسها" وعزز المواقف الدولية الداعمة للحق الفلسطيني.


وأشار مساعد رئيس حزب العدل، أن إسرائيل أصبحت تواجه عزلة دولية وضغوط غير مسبوقة، بفعل إجراءاتها البربرية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل وفرض سياسات القتل والتجويع والتهجير، وهو ما يجب أن يتوقف عنده الضمير الإنساني العالمي ويُترجم إلى إجراءات قوية من شأنها وقف هذا العدوان الغاشم.

حزب العدل أحمد بدره بريطانيا أستراليا الدولة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

مهرجان بورسعيد السينمائي

أحمد عسر: وقعنا بروتوكول تعاون بين مهرجان بورسعيد والحمامات السينمائي بتونس

راغب علامة

خايف من ايه.. راغب علامة يطرح بوستر أغنيته الجديدة

عماد زيادة ومجله

عماد زيادة ونجله يحضران حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية “بالون دور”

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد