برلماني: جرجوب الاقتصادية تعزز موقع مصر على خريطة التجارة العالمية وتوفر فرص عمل للشباب

أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو ترسيخ موقع مصر كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن منطقة جرجوب الاقتصادية ستصبح بوابة جديدة لمصر على البحر المتوسط، بما يتيح التوسع في الأنشطة اللوجستية والموانئ والصناعات التصديرية، ويعزز قدرتنا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية."

وأضاف: “المشروع سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويدعم توجه الدولة نحو توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة.”

واختتم عضو مجلس النواب تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيدعم مثل هذه القرارات التاريخية، التي تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل القومي، انسجامًا مع رؤية مصر 2030.