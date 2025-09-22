اقتصادية قناة السويس: زيارة رئيس سنغافورة فرصة لبحث آفاق التعاون بالمجالات المشتركة

قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن زيارة رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام، لمقر الهيئة بالسخنة تعد فرصة لبحث آفاق التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة مع رئيس سنغافورة والوفد المرافق له، وذلك ضمن زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وأعرب جمال الدين عن سعادته بزيارة الرئيس السنغافوري والوفد المرافق له، وقدم عرضًا تقديميًا خلال اللقاء حول إمكانيات المنطقة التي تضم 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية عالمية المستوى ورؤية واضحة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن استثمارات من أكثر من 20 دولة، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها كبوابة للتجارة العالمية ومركز متكامل للصناعة والخدمات.

ودعا لإقامة منطقة صناعية سنغافورية متخصصة داخل المنطقة الاقتصادية، على غرار التجارب الناجحة التي تقودها سنغافورة في آسيا، فضلًا عن دعوة الشركات السنغافورية للاستثمار في مشروعات تطوير وتشغيل محطات المواني وخدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الوقود الأخضر؛ بما يعزز فرص التعاون المشترك ويفتح آفاقًا واسعة لشراكات استراتيجية تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتخدم حركة التجارة الدولية.

وعقب العرض التقديمي، قدم جمال الدين شرحًا لرئيس سنغافورة حول أعمال تطوير ميناء العين السخنة من خلال المجسم الهندسي المقام بمدخل مقر السخنة بالهيئة، وأعقب ذلك جولة ميدانية للرئيس السنغافوري بميناء السخنة للتعرف على أعمال التطوير الجاري تنفيذها.

