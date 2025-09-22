مهرجان ونادٍ للسيدات.. مبادرات لتعزيز دور المرأة وتنمية الاقتصاد والسياحة في دمياط

استقبلت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، الدكتورة نيفين الأسمر، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بدمياط.

وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من الأفكار والمقترحات الخاصة بالمجلس، في مقدمتها «الإعداد لمهرجان دمياط» بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمحافظة، إلى جانب طرح فكرة إنشاء «نادي سيدات دمياط» ليكون منصة هادفة للتواصل ودعم المبادرات النسائية.

وجرى استعراض عدد من الأفكار التنموية والمجتمعية التي من شأنها الإسهام في تعزيز دور المرأة، وتنمية المجتمع المحلي، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.