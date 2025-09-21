وفد وزاري يتفقد مدارس دمياط مع بدء العام الدراسي الجديد

استقبلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط وفداً وزارياً رفيع المستوى، برئاسة المهندس علي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وبرفقة الدكتور تامر الجزار، متابع مكتب وزير التربية والتعليم.

جاءت الزيارة التفقدية، التي تمت بالتنسيق مع ياســر عمــارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لمتابعة انتظام الدراسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد وضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

​شملت جولة الوفد التفقدية عدداً من المدارس التابعة لإدارة الزرقا التعليمية، بهدف الوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها من مختلف النواحي.

كان من أبرز المدارس التي زارها الوفد: مدرسة الإمام ناصف الثانوية، ومدرسة الجمهورية الابتدائية والإعدادية بنين، ومدرسة الزرقا الابتدائية.

ركزت الزيارة على تفاصيل دقيقة تتعلق ببيئة التعلم وجودتها، بالإضافة إلى توافر جميع عوامل الأمن والسلامة حرصاً على سلامة الطلاب، حيث تم فحص:

تجهيزات الفصول: التأكد من ملاءمتها للعملية التعليمية وتجديدها.

​النظافة والصيانة: متابعة مستوى نظافة المدارس ودهان الجدران، بما يضمن بيئة صحية وجذابة.

​تجميل الأفنية: تفقد أعمال التشجير لتحويل ساحات المدارس إلى أماكن مريحة ومحفزة للطلاب.

​لم تقتصر جولة الوفد على الجوانب المادية فقط، بل امتدت لتشمل متابعة الجوانب التعليمية والإدارية.

وتمت مراجعة موقف تسليم الكتب الدراسية للطلاب، وكثافات الفصول، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة دون تكدس.

​وخلال تفقده لمدرسة الإمام ناصف الثانوية، أجرى المهندس علي عبد الرؤوف حواراً مباشراً مع طلاب الصف الأول الثانوي حول اختيارهم لنظام البكالوريا الجديد، وناقش معهم الفروق الرئيسية بين هذا النظام والنظام القديم، موضحاً المزايا التي يقدمها في إطار تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وتؤكد هذه المناقشات حرص الوزارة على إشراك الطلاب في عملية التغيير وتوعيتهم بالأنظمة التعليمية الحديثة.