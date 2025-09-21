بالهدايا.. استقبال طلاب المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة

على الطريقة اليابانية، استقبلت المدرسه المصرية اليابانية بدمياط الجديدة، طلابها في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد بتقديم التحية وتوزيع الهدايا والبالونات على الطلاب.

قام الدكتور أحمد عبده عبد الباقى مدير المدرسة، باستقبال أطفال KG والمقرر أن اليوم الأول لهم حسب الجدول المحدد، وكان برفقته بعض أفراد هيئة التدريس من اليابان.

اعتادت المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة على استقبال طلابها بالهدايا والبالونات من أمام بوابه المدرسه في تقليد تتبعه مع بداية كل عام دراسي.

وقاموا بكتابة عبارات على جدران المدرسه " صباحكم فرحة وبداية جديدة “أهلاً وسهلاً”، و المدرسة مكانهم الجديد اللي هيكبروا فيه يوم بعد يوم.