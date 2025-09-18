ضبط 80 طن بن غير مطابق لاشتراطات بأحد المخازن بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط وبالاشتراك مع مديرية الصحة بدمياط ومجلس مدينة كفر سعد ، بحملة مكبرة على الأسواق ، حيث تم ضبط مخزن بدون ترخيص وبه كميات كبيره من البن والشاي بدون فواتير والمخزن غير مطابق للاشتراطات الصحية وقامت الصحة بسحب عينات من الشاي والبن لفحصها في المعامل وقامت بالتحفظ علي بعض الكميات، بمقدر2940كيلو جرام لحين ورود نتيجة العينات وقامت مديرية التموين بجرد محتويات المخزن وتم التحفظ علي 72.585طن اتنين وسبعون طن وخمسا مئة و خمسة وثمانون كيلو جرام و4.675طن شاي أربعة طن وستمائة خمسة وسبعون كيلو شاي ويصبح بذلك الكميات المتحفظ عليها باجمالي80.200طن ثمانون طن ومائتي كيلو من البن والشاي والنسكافية بدون فواتير .

وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير المسؤول عن المخزن لعدم وجود ترخيص وكذا وجودبن وشاي ونسكافية مجهول المصدر وبدون فواتير.

تم تحرير محضر بالواقعة وعرضة علي النيابة العامة للتصرف والتحفظ علي كمية مقدارها 80.200 تمانون طن ومائتين كيلو من البن والشاي والنسكافية لحين تصرف النيابة العامة.